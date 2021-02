Découvrez les jeunes années d'un Voltaire plein de fougue, ambitieux, insolent et ombrageux !

Ce soir à 21h05, France 2 diffuse les deux premières parties de la série sur la jeunesse trop souvent méconnue de Voltaire. Un partenariat France Inter.

Comment devient-on Voltaire ? Comment un jeune poète courtisan et libertin se transforme-t-il en pourfendeur de l’arbitraire et du fanatisme ? Devant la caméra d’Alain Tasma, Thomas Solivérès redonne vie à François-Marie Arouet, surdoué ambitieux, insolent et ombrageux, à l’heure des choix et des engagements. Les lundis 8 et 15 février à 21.05 sur France 2.

Je ne jouais pas Voltaire mais François-Marie Arouet en train de devenir Voltaire, et c’est très différent, c’est-à-dire non pas le Voltaire de la maturité qui a écrit, qui est en place, qui est respecté, qui est craint, etc., mais un jeune fils de notaire ambitieux, impertinent, talentueux, ombrageux, rancunier qui se cherche et cherche sa place dans le monde, qui se cogne et qui bouscule…

Thomas Solivérès, propos recueillis par Christophe Kechroud-Gibassier

Jamais le propos du plus turbulent des philosophes des Lumières n’aura autant résonné avec notre époque ; qu’il se dresse contre le fanatisme religieux, qu’il se batte contre l’arbitraire de la Justice, ou contre l’arbitraire politique, il est d’aujourd’hui.

À chacune de ses grandes affaires, il joue sa vie, sa fortune et finit par faire bouger le monde.

Notre Voltaire est aux antipodes d’une certaine imagerie, propre à la fin du XXe siècle, où l’on voyait, sur nos billets de 10 francs, un petit vieux, sec et courbé, nous regardant avec de faux airs de Louis XI, dans un contre-jour inquiétant. Rien de plus faux !

Il ressemble plutôt à ce portrait de lui, fameux lui aussi, de Fantin-Latour. Il est vivant, insolent, malicieux.

Il est vrai que l’on connaît moins ce jeune _Voltaire_, le héros épique, le combattant intrépide. Sa vie fut romanesque, faite d’aventures amoureuses, d’amitiés, de duels et de cavales. Et c’est dans ce mouvement permanent, grâce à une curiosité insatiable, une intelligence acérée qu’il devient le grand Voltaire, le flamboyant défenseur de la Tolérance et de la Liberté à l’orée de la Révolution française.

Notre « Jeune Voltaire » est un héros complexe. Il n’est pas un saint ; il peut même être odieux, narcissique, plus courtisan que les courtisans, mais comme le dit un de ses biographes : « La Grandeur de Voltaire, c’est de toujours choisir la Solidarité humaine. »

Georges-Marc Benamou, producteur et co-auteur de la série

► Episode 1 : Jésuite et libertin

Comment Voltaire est éduqué chez les Jésuites, comment il en sort, fréquente les libertins, et devient la honte de son père. Comment il séduit la jeune et peu farouche Olympe, à la grande fureur de sa mère, la journaliste-pamphlétaire Dunoyer, et de l’ambassadeur de France à La Haye. Comment Voltaire se voit refuser la première mouture d’Œdipe par la troupe de la Comédie-Française, et comment il est fêté par la duchesse du Maine à la cour du château de Sceaux. Et enfin ce qu’il advient de Voltaire, qui choisit le mauvais camp, à la mort de Louis XIV.

► Episode 2 : La bastille à 20 ans

Comment Voltaire est impliqué, malgré lui, dans un complot contre le Régent. Comment, pour éviter la Bastille, il est confiné dans un beau château où il rencontre une jeune et jolie aspirante comédienne qui lui donne de l’amour et du chagrin. L’enlèvement du Régent s’organise au château de Sceaux, et ce qui en advient. Comment et pourquoi Voltaire se retrouve enfermé à la Bastille. Comment il finit par en sortir et comment Œdipe, finalement joué à la Comédie-Française, est un succès et un scandale.

►►► Distribution

Série (4 x 52 min - 2021) - inédite – Réalisation Alain Tasma - Scénario et adaptation Alain Tasma, Georges-Marc Benamou et Henri Helman – Production Siècle Productions et Arrezo Film, avec la participation de Media Production Services et France Télévisions

