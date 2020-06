Des expériences visuelles et sonores de haute qualité conçues sur-mesure et dédié aux grands artistes de l’histoire de l’art et à la création contemporaine

Bassins des lumières Bordeaux © Culturespace

Les Bassins de Lumières, plus grand centre d’art numérique au monde, ont ouvert leurs portes mercredi 10 juin 2020.

La ville de Bordeaux confie la gestion des alvéoles 1 à 4 de la Base sous-marine à Culturespaces. Baptisé "Bassins de Lumières", cet espace comprend 4 bassins en eau. Les Bassins de Lumières se présentent comme le centre d’art numérique le plus grand au monde.

Les expositions numériques épousent l’architecture monumentale de la Base sous-marine et se reflètent dans l’eau des 4 immenses bassins de 12m de haut, 110m de long et 22m de large, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l’expérience immersive. La visite s’effectuera sur des passerelles au-dessus de l’eau et le long des quais des gigantesques bassins.

Après l’Atelier des Lumières, nous sommes heureux de créer pour la ville de Bordeaux cet immense centre d’art numérique. Les Bassins de Lumières proposeront des expériences visuelles et sonores inoubliables dans un espace hors du commun, lieu de partage de la culture ouvert à tous les publics.

Bruno Monnier, Président de Culturespaces

Plusieurs expositions numériques et immersives en simultané

Tout au long de l’année, les Bassins de Lumières donneront rendez-vous aux amateurs d’art classique ou contemporain et plusieurs expositions seront présentées simultanément :

►►► autour des 4 immenses bassins sera présenté en continu un cycle d’expositions numériques et immersives alternant une création longue, consacrée aux grands artistes de l’Histoire de l’art, et une création moderne, d’une durée plus courte.

La Citerne immersive, espace de 155 m² et de 7 m de haut, permet de s’asseoir et s’allonger afin de découvrir les expositions numériques autrement.

Bassins des lumières Bordeaux / Culturespace

►►► dans le Cube, nouvel espace de 220 m² et de 8 m de haut, dédié aux artistes contemporains de l’art immersif, seront présentées des créations de talents confirmés ou émergents du numérique.

PROGRAMMATION 2020

► ►► Autour des bassins

Gustav Klimt, d’or et de couleurs - Programme long

Gustave klimt - Bassins des lumières Bordeaux / Culturespace - Anaka photographie web

Pour leur ouverture, les Bassins de Lumières traversent un siècle de peinture viennoise et proposent un regard original sur Gustav Klimt et ses successeurs à travers des portraits, paysages, nus, couleurs et dorures. Klimt s’impose à la tête de la Sécession viennoise, un courant qui aspire à régénérer l’art en profondeur : il ouvre la voie vers la peinture moderne. L’or et les motifs décoratifs resteront un symbole de cette révolution artistique. Pendant une quarantaine de minutes, les visiteurs découvrent des chefs-d’œuvre en grand format tels que le célèbre Baiser et plongent dans la Vienne impériale de la fin du XIXe siècle. Une création de Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, avec la collaboration musicale de Luca Longobardi.

Paul Klee, peindre la musique - Programme court

Paul Klee Bassins des lumières Bordeaux / Culturespace - Anaka photographie web

Cette exposition immersive est dédiée aux œuvres colorées et abstraites de l’artiste allemand, Paul Klee. Peintre mais aussi musicien et professeur, l’exposition immersive rend hommage aux gammes picturales de Klee. Elle entraîne le visiteur de l’ouverture d’un opéra dans une ville imaginaire à un concerto subaquatique au milieu de poissons d’or et multicolores, en passant par le rythme de ses structures géométriques. Au final, des dizaines de portraits et marionnettes qui se répondent sur l’air de Papageno, concluent une parenthèse enchantée entre peinture et musique. Réalisation Cutback. Production CULTURESPACES DIGITAL®.

► ►► Dans le Cube dédié à la création contemporaine

Ocean Data

Dans le Cube, un espace à part, les visiteurs pourront découvrir une nouvelle création du studio numérique Ouchhh spécialisé en design graphique, motion design et projections numériques.

Pour ses créations, Ouchhh fait appel à l’Intelligence Artificielle et questionne l’acte de la création artistique. « Ocean Data » se compose de millions de données captées dans la mer pour former une oeuvre digitale unique où formes, lumière et mouvements sont générés à travers un algorithme.

Le visiteur plonge au coeur de l’océan et voyage à travers différentes matières, couleurs et reliefs. Une oeuvre qui mêle art, science et technologie pour une expérience contemplative. Réalisation OUCHHH. Production CULTURESPACES DIGITAL®.

Anitya

Le collectif bordelais Organ’Phantom retrace l’histoire de la Base sous-marine. Cette création est une exploration dans différentes temporalités du lieu, au départ teintée de l’occupation, de l’industrie militaire, puis ensuite laissé à l’abandon avant d’être enfin réinvesti par la vie et la culture. Réalisation Organ’Phantom. Production CULTURESPACES DIGITAL®.

INFORMATIONS PRATIQUES :