Depuis la rentrée, France Inter propose à différents auteurs d’inventer et de raconter une histoire pour les enfants… C’est le projet “Oli”, un podcast original destiné aux enfants. Et à l'approche de Noël, François Morel a concocté une histoire à sa manière… que vous pouvez découvrir ici !

"Les bonnes résolutions du Père Noël" un conte imaginé par François Morel pour le podcast "Oli" © Radio France

Depuis la rentrée, France Inter a lancé le projet Oli, une série de podcasts à destination des enfants, où des auteurs imaginent un conte original pour enfants et le racontent eux-mêmes au micro ! Pas question ici de ressortir des contes célèbres de Grimm ou Perrault... il s’agit de nouvelles histoires pour enchanter les rêves de vos petits bouts et enrichir les histoires à se raconter avant d’aller se coucher… au lit !

Le conteur : François Morel

François Morel est bien connu sur les ondes de France Inter, vous êtes nombreux à l'écouter chaque vendredi à 8h55, à la fin du 7/9, pour ses billets d’humeur absurdes et mordants…

Mais François Morel est, surtout, avant tout, un artiste multiple qui aime s'essayer à différentes expériences : comédien, chanteur, metteur en scène, chroniqueur de radio, parolier…

François Morel a une voix est particulière, elle a d’ailleurs attiré l'attention de nombreux réalisateurs de cinéma d'animation qui font appel à lui pour du doublage. La voix de Rantanplan dans les adaptations au cinéma de Lucky Luke c’est lui, le chat dans Le Chat du Rabbin (une autre adaptation de bande-dessinée, celle de Joann Sfar cette fois) c’est lui aussi, et depuis 2014 il incarne Ordralfabétix dans les adaptations ciné d’_Astérix et Obéli_x par Alexandre Astier (Astérix : Le Domaine des Dieux en 2014, et dernièrement Astérix : Le Secret de la potion magique en 2018)…

Cette voix si singulière a le don d'incarner des personnages de fiction, et enchante peut-être déjà l'imagination de vos petits. Et si ce n'est pas à travers le cinéma d'animation, ils l'ont peut-être entendue dans les contes audios : François Morel a déjà récité Pierre et le loup, Le Petit Poucet, Les Contes de la rue Broca... sur des disques de Gallimard Jeunesse.

“Les bonnes résolutions du Père Noël”

Pour la série de podcast Oli, François Morel nous plonge en pleine période hivernale dans la maison du Père Noël... Un conte de circonstance donc, et engagé : notre cher Père Noël et ses rennes ne voient plus la neige tomber, avec la hausse des températures...

10 min Les bonnes résolutions du Père Noël Par François Morel

François Morel © AFP / Joël Saget

Où trouver d'autres contes d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous y trouverez les histoires imaginées par Delphine de Vigan ("Nadine et Robert les poissons rouges"), Alain Mabanckou ("Le coq solitaire"), ZEP ("L'invisible Max"), Guillaume Meurice ("Le renard et le poulailler"), Alex Vizorek ("Opaque et Opaline")... À noter que d'autres auteurs apporteront dans leur hotte de nouvelles histoires pour les enfants dans les semaines à venir !

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

L'équipe derrière “Oli”

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini. Mixage Lucas Vaillant.