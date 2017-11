Riad Sattouf poursuit la publication hebdomadaire des aventures d’Esther dans L’Obs. Le troisième recueil annuel paraît ce mois-ci. Esther a dorénavant 12 ans et étudie dans un collège public.

Détail de la couvertue des Cahiers d'Esther, volume 3, Histoires de mes 12 ans, de Riad Sattouf © Allary Editions

Riad Sattouf avait prévenu : il aimerait poursuivre l’expérience débutée avec Esther jusqu'aux 18 ans de l'adolescente. Les deux premiers volumes se sont vendus à plus de 220 000 exemplaires. Cette année, la fille de ses amis dont il raconte la vie est en 6e dans un collège public. Son corps change, et elle raconte à l’auteur de L’Arabe du futur ses premiers boutons. Mais les garçons sont toujours aussi inintéressants. Pire, Esther imagine même que leur suppression réglerait tous les problèmes.

Esther, une fille de 2017

Pas trop politisée encore, Esther ne s’est pas passionnée pour l’élection présidentielle sauf quand son père a agité la menace de quitter le pays si Marine Le Pen devenait présidente de la République. Et elle ne craint pas trop Donad Trump. Esther se fiche du placement de produit dans un clip destiné à la jeunesse. La préado est assez raisonnable et estime même qu’elle ne fait pas de bêtises. Elle a rêvé de recevoir un smartphone à Noël, et elle a eu un hamster qu’elle appelle Manuela…

Esther au printemps à la télévision

Comme pour le Petit Nicolas, mais en version féminine, on s’habitue à suivre les péripéties de la jeune fille avec un plaisir renouvelé. Riad Sattouf a, décidément, un don pour restituer le langage et l'évolution de la jeunesse.

Au printemps 2018, on retrouvera Esther sur Canal + dans une série écrite par Riad Sattouf et Dorothée Lachaud et coproduite par Folimage. En 52 épisodes de deux minutes, on pourra revivre à l'écran le premier tome des Cahiers d’Esther.

"Je ne m'attendais pas à ce que l'adolescence arrive si tôt"

Cinq questions à Riad Sattouf :

Les Cahiers d’Esther tome 3 : histoires de mes 12 ans est paru chez Allary

