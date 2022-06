Le dessinateur publie le septième volume des aventures d’Esther… La fille d’amis dont il a décidé de raconter la vie de ses 10 ans à ses 18 ans. Quelle différence entre sa jeunesse à lui et celle de l'adolescente ?

Détail de la couverture des "Cahiers d'Esther" tome 7 - "L'histoire de mes 16 ans" par Riad Sattouf © Allary

Arrivée au « lycée royal », comme elle le surnomme, Esther se déploie. La jeune fille note la diffusion de la drogue, trouve injuste d’être convoquée pour avoir prêté son carnet de correspondance, se réjouit d’une journée en famille en Bretagne…

Mais la jeune ado commence à se rebeller…

Ses parents lui refusent une sortie ? Elle y va… On la punit de portable ? Elle crie… Bref, Esther grandit, et c’est sain. La retranscription de sa vie par Riad Sattouf est toujours aussi délicieusement instructive sur la jeunesse d'aujourd'hui et drôle.

1994 - 2022 : quelles différences ?

On a demandé au dessinateur de nous dire ce qui différencie sa jeunesse, 16 ans en 1994, de celle de son héroïne aujourd’hui.

Extraits de l'entretien

Riad Sattouf compare ses soirées de 1994 avec celles d'Esther aujourd'hui : "J'étais un adolescent assez sombre et négatif. Rien de commun avec Esther. Je n'étais donc pas invité aux soirées. Je ne suis pas sûr qu'à 16 ans, j'aurais été ami avec elle. J'ai la chance parce qu'elle soit assez "populaire", et donc invitée chez des amis. Cela me permet de voir ce qu'il se passe dans des endroits où je n'allais pas. Je ne sortais pas le soir. Je restais chez moi à jouer à l'ordinateur, ou à dessiner en me disant que je serai auteur de BD un jour !"

Concernant les réseaux sociaux, qui n'existaient pas à son époque, Riad Sattouf confesse qu'il est aujourd'hui aussi dépendant qu'Esther : "C'est une vraie drogue ! Je ne lui jette pas la pierre. Je les ai tous. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok depuis hier. C'est d'ailleurs marrant : les vidéos des dessins animés d'Esther cartonnent sur Tiktok depuis quelques jours..."

Parmi les différences entre 1994 et aujourd'hui, figure "La question du genre qui n'existait pas. Et moi avec ma voix fluette, j'étais catalogué comme homosexuel. Et les gens se moquaient."

La suite est à regarder...

Les Cahiers d’Esther - tome 7: L’année de mes 16 ans de Riad Sattouf est paru chez Allary