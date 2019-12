Dans "Les 101 Dalmatiens", l’un des plus célèbres dessins animés de Walt Disney, on peut voir des chiens tenus en laisse marcher devant leur maître… Ils ont comme particularité de leur ressembler. On peut constater la même chose dans la vie. Mais pourquoi trouve-t-on souvent que les chiens ressemblent à leurs maîtres ?

Les chiens ressemblent-ils à leurs maîtres ? © Getty / Nevena1987

Pourquoi on trouve souvent que les chiens ressemblent à leurs maîtres ?" C'est la question qu'a laissé Manon sur le répondeur des P'tits bateaux, l'émission dominicale pour les enfants de Noëlle Bréham. Voici la réponse d'un spécialiste de la question : Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste.

"On a envie de faire ressembler les gens à leur chien ou leur chat. On aime bien voir avec un gros chien une personne dodue, avec un chien mince une personne fine, avec un bouledogue une personne avec une grosse tête et des grosses joues. Lorsqu’on fait une étude scientifique des ressemblances, il n’y en a pas, mais inconsciemment, on aime bien sélectionner ce qui se ressemble.

Il y a néanmoins un petit quelque chose d’exact derrière cette sensation

Joël Dehasse : "En fait, on ne choisit pas son chien (ou son chat) au hasard, même si on pense le contraire. On le choisit avec son cœur, mais aussi avec un certain miroir de nous-même. Donc il y a toujours une légère analogie : dans les émotions, ou dans le physique."

Et quand on revient d’un refuge en se disant, c’est le chat (ou le chien) qui m’a choisi ? C’est une impression ?

Joël Dehasse : "On sait maintenant qu’il y a une sorte de "champ magnétique" qui sort du cœur de l’animal. L'humain peut le ressentir, les deux émotions se synchronisent : c’est peut-être un facteur de lien qui se met en place très vite."

