Le 9 mars 2020 (et dès le 7 mars sur francetv.fr) débarque sur France 5 l'adaptation de la bande dessinée de Pénélope Bagieu : une série de portraits légers, mais passionnants en hommage à des femmes souvent méconnues qui, à leur façon, ont fait progresser la cause des femmes.

Culottées, 30 portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les préjugés, et ont changé le monde à leur manière. © Silex

Phula Devi (reine des bandits ), Jesselyn Radack (avocate spécialisée dans la défense des droits de l’homme), Leymah Gbowee (travailleuse sociale, militante libérienne pour la paix en Afrique et co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2011), Annette Kellerman, (l’inventrice du maillot de bain une pièce), Joséphine Baker (Danseuse, résistante, mère de famille), Katia Krafft (volcanogue)… Toutes ont en commun d’avoir été croquées par Pénélope Bagieu dans son livre en deux tomes : Culottées paru en 2016 et 2018 chez Gallimard. En quelques pages, la dessinatrice racontait la vie de ces héroïnes féministes à leur manière. Pour cette œuvre traduite dans 17 langues, la dessinatrice a recu le prestigieux Prix Eisner (catégorie meilleure édition américaine d’une œuvre internationale).

Cécile de France à la manœuvre

Racontée par la fabuleuse comédienne Cécile de France qui joue toutes les voix, sans que l'on s'en rende compte, ces femmes renaissent dans une série d'animation tricotée par une équipe quasi-exclusivement féminine : comme Pénélope Bagieu ne souhaitait pas s'auto-adapter, le scénario est signé Élise Benroubi et Emilie Valentin, et la réalisation, Mai N’Guyen et Charlotte Cambon. Et c’est produit en France, principalement à Angoulême par Silex Film.

La série, animée en 2D, prolonge les livres. Ce sont donc trente épisodes de 3’30, à la structure identique qui dresseront les portraits de ces héroïnes dans des décors minimalistes mais colorés. L’esprit des Culottées est respecté, humour de Pénélope Bagieu inclus. La série va permettre de continuer à réparer l’injustice historique en permettant à encore plus de petites filles - et de petits garçons ! - de savoir que l’histoire de l’humanité est, certes, remplie de héros, mais qu’il existe aussi de fabuleuses héroïnes.

► Culottées, dès le 9 mars, tous les jours à 11h40 et 22h20 (environ) sur France 5, et en replay sur france.tv. Dès le 7 mars retrouvez l'intégralité de de la série animée sur France.tv.

