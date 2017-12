La chaîne revêt ses plus beaux habits pour les fêtes !

Micro France Inter © Radio France / Christophe Abramowitz

En cette période de fêtes, France Inter propose aux auditeurs des rendez-vous festifs. Au menu : émissions spéciales, retour sur les meilleurs moments de l’année, évasion en musique…

► Lundi 18 au vendredi 22 décembre

12h45 – Spécial Le Jeu des 1000 euros > Nicolas Stoufflet

Juste avant Noël, le « Jeu des 1000 euros » s’installe à la Fondation pour la Recherche Médicale à Paris pour une édition spéciale : 5 duos inédits, composés de célébrités et de chercheurs soutenus par la Fondation, se prêtent au jeu de l’émission culte de France Inter. Avec : Roselyne Bachelot et Philippe Fossati, Mathieu Vidard et Elisabeth Tournier-Lasserve, Michèle Bernier et Xavier Jeunemaitre, Marina Carrère d’Encausse et Déborah Bourc’his et Laurent Romejko accompagné de Claire Poyart

► Samedi 23 décembre

20h - Babel-sur-Seine > Giulia Foïs

Emission spéciale avec des humoristes d’origine étrangère : Roukiata Ouedraogo (Burkina Faso), Sébastian Marx (Etats-Unis), Kee Yoon (Corée du Sud) et Noman Hosni (Irak)

► Dimanche 24 décembre

15h – Depardieu chante Barbara > Rebecca Manzoni et Didier Varrod

Rediffusion du concert diffusé le 3 novembre dernier sur France Inter depuis le studio 104 de la Maison de la radio. (à retrouver sur franceinter.fr pendant 15 jours)

21h – Autant en emporte l’histoire > Stéphanie Duncan

Le Christmas Pudding d’Hercule Poirot, Invitée : Anne Martinetti, spécialiste d’Agatha Christie

22h - L’Afrique en solo > Soro Solo

Noël sur le continent Africain

23h15 – Dans tes rêves de Noël > Laurence Garcia

« Dans tes rêves » ou plutôt « Dans tes cauchemars », des dîners de famille, au cinéma et dans la vraie vie. Qui ne redoute pas l’interminable réveillon, les sujets qui fâchent, les cadeaux colliers de chien de Tati … Avec l’acteur Patrick Timist et Laurent Delmas, émission spéciale avec pleins d’extraits de films cultes qui mettent en scène la sacro-sainte famille comme « La crise » de Coline Serreau, « Bridget Jones » avec son pull-over tête de Cerf offert par maman, « Un air de famille » de Klapisch, « La bûche » de Danièle Thomson ...

► Lundi 25 décembre

10h – Grand bien vous fasse > Giulia Foïs

La vie est parfois un conte de Noël. Témoins pour 4 parcours de vie !

► Lundi 25 au vendredi 29 décembre

13h30 – La marche de l’histoire > Jean Lebrun

Semaine spéciale « Les Maîtres-Livres du Moyen Âge » avec Michel Pastoureau, directeur d'études à École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études)

20h – L’heure bleue consacrée à André Gorz > Laure Adler

Semaine spéciale dans « L’heure bleue », pour rendre hommage au penseur, au philosophe du 21ème siècle, avec, chaque soir, un invité et des lectures de Lettre à D. par le comédien Pascal Greggory

► Dimanche 31 décembre

11h - On va déguster > François-Régis Gaudry

Cuisine interne avec Thomas Legrand, Ali Rebeihi, Dorothée Barba

15h - Concert de Benjamin Biolay – présenté par Rebecca Manzoni (Rediffusion)

En public depuis le studio 104

20h – Les vœux du Président de la République

20h30 – Le Masque et la plume » : films et spectacles de Noël >Jérôme Garcin

>20h30 : Théâtre avec Fabienne Pascaud (Télérama), Armelle Héliot (Figaro), Jacques Nerson (L’Obs) et Gilles Costaz (Politis)

Adieu Ferdinand, Philippe Caubère (Athénée) ; La Tempête, Shakespeare/Robert Carsen (Cie-Française) ; Le gros diamant du prince Ludwig (Gymnase) ; Grease (Mogador) et Cirque le Roux, L’éléphant in the room (Bobino)

>21h : Cinéma avec Xavier Leherpeur (7ème Obsession), Danièle Heymann (Bande à part), Sophie Avon (Sud-Ouest) et Pierre Murat (Télérama)

Tout l’argent du monde, Ridley Scott ; A Ghost Story, David Lowery ; La Promesse de l’aube, Eric Barbier ;

L’échange des princesses, Marc Dugain ; Momo, Vincent Lobelle-Sébastien Thiéry et La juste route, Feren Török

22h – Emission spéciale > présentée par Mélanie Bauer

Imaginer l’année 2017 autrement… Pour une jolie uchronie : et si on avait fumé dans les restaurants, roulé sur les quais…. et si Donald Trump n’avait pas été élu… et si Johnny n’était pas mort…

A partir de 00h – Toutes les belles utopies à venir pour 2018…

Le tout, bien sûr en musique !

1h à 5h – Playlist « spéciale 31 »

Joyeuses fêtes sur France Inter et sur franceinter.fr