À télécharger et partager sans modération.

Mathieu Vidard : un édito et une tête au carré en cette rentrée radio 2017. Yes !!

Parce que les producteurs de France Inter ne manquent ni d’esprit, ni d’idées et qu’un GIF animé vaut parfois mieux qu’un long discours, découvrez et partagez les émotions, les fous rires, les pitreries et les coups de gueule d’Ali Rebeihi, Mathieu Vidard, Antoine de Caunes et Fabienne Sintès !

►►► La bibliothèque de GIFs de France Inter

Ils sont chaque jour en direct à la radio et décortiquent l’un après l’autre le quotidien de nos vies dans « Grand bien vous fasse » à 10h, les sciences dans tous les sens dans « La Tête au carré » à 14h, la pop culture sous toutes les coutures dans « Popopop » à 16h et l’actualité internationale dans « le 18/20 ». A côté d’eux, Nicolas Demorand et Léa Salamé reprennent les rênes du 7/9, première Matinale radio de France. Et des nouvelles signatures : Tanguy Pastureau rejoint « La Bande originale » de Nagui chaque jour à 12h10.

Les week-ends sont profondément remaniés, plus musicaux, plus éclectiques et plus culturels avec les nouvelles émissions de :

Giulia Foïs « Babel sur Seine » le samedi à 20h,

« Babel sur Seine » le samedi à 20h, Chrystelle André « Trans-mission » le samedi à 22h,

« Trans-mission » le samedi à 22h, Zoé Varier « Une journée particulière » le dimanche à 14h

« Une journée particulière » le dimanche à 14h Vincent Josse « Le Grand Atelier » le dimanche à 15h.

« Le Grand Atelier » le dimanche à 15h. Ali Baddou est quant à lui aux commandes de « Questions politiques » à 12h le dimanche, une émission diffusée en simultané sur franceinfo.

L’humour crée la nouveauté aussi : Daniel Morin, le roi du gag, l’empereur de l’impro lance « Vous les femmes » le dimanche à 17h et Hervé Pauchon revient avec « Un temps de Pauchon » le week-end à 8h50.

Bonne rentrée sur France Inter !

Aller plus loin