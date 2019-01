Dans la nuit de dimanche à lundi aura lieu la 76e cérémonie des Golden Globes à Beverly Hills. Des récompenses pour le cinéma et la télévision qui marquent le début de la saison des prix.

Lady Gaga et Bradley Cooper favoris des Golden Globes pour "A star is born" © AFP / Anthony HARVEY

À l'occasion de la 76e édition des Golden Globes à Beverly Hills tôt lundi matin (heure française), une comparaison s'impose avec les Oscars

Qui vote aux Golden Globes ?

Contrairement au jury des Oscars, celui des Golden Globes n'est pas composé de professionnels du cinéma. Il compte environ 90 membres, tous journalistes et même souvent anciens journalistes de la presse étrangère (54 pays représentés), membres de la HFPA, Hollywood Foreign Press Association. Un seul est également membre de l'Académie des Oscars.

Les vainqueurs aux Oscars, eux, sont élus par les 7 000 membres environ de l'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of motion picture arts and science) par un procédé de votes assez complexe. Ils sont tous liés au milieu du cinéma.

Les Golden Globes sont-ils vraiment l'antichambre des Oscars ?

Non, justement parce que le profil des votants n'est pas le même. Il est donc assez rare que les films et acteurs-actrices récompensés soient les mêmes.

Quelques exemples passés :

En 2010 :

Golden Globe du meilleur film dramatique : Démineurs Oscar du meilleur film : Avatar

Colin Firth oscarisé en 2011 pour "Le discours d'un roi" © Getty / Jason Merritt

En 2011 :

Golden Globe du meilleur film : The social network Oscar du meilleur film : Le discours d'un roi

En 2017 en revanche, les deux récompenses ont été attribuées au même film dans la catégorie meilleur film de l'année, le film Moonlight.

Cette année, les Golden Globes ont lieu la veille du lancement du vote (à bulletins secrets) pour les nominations aux Oscars. Les lauréats seront plus présents que d'habitude dans la tête des votants des Oscars.

Qui a remporté les Golden Globes et les Oscars l'année dernière ?

Golden Globe du meilleur film dramatique : Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance.

Les Oscars, eux, ont préféré La Forme de l'eau de Guillermo del Toro

Golden Globe du meilleur acteur dramatique : Gary Oldman pour le rôle de Winston Churchill dans Les Heures sombres. Il a également remporté l'Oscar.

Golden Globe de la meilleure actrice dramatique : Frances McDormand pour Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance. Elle a également remporté l'Oscar.

Qui sont les favoris cette année ?

Le film Une étoile est née avec Lady Gaga tient la corde. Ses producteurs ayant choisi de postuler dans les catégories film dramatique et non pas comédie musicale, le film de Bradley Cooper est sélectionné dans la catégorie meilleur film dramatique, meilleur acteur (Cooper), et meilleure actrice (Lady Gaga) dans un film dramatique.

Mais Rami Malek a toutes ses chances dans la catégorie meilleur acteur grâce à sa performance dans son interprétation de Freddy Mercury, le chanteur de Queen, dans le biopic “Bohemian Rhapsody”. D'autant que le film a eu beaucoup de succès outre-atlantique. mais la controverse créée par le licenciement du réalisateur Bryan Singer pendant la production pourrait jouer contre le film.

Rami Malek très remarqué pour sa prestation dans Bohemian Rhapsody © AFP / Steven Ferdman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emily Blunt, de son coté, a toutes ses chances dans “le retour de Mary Poppins" dans la catégorie meilleure actrice d'une comédie ou comédie musicale.

Emily Blunt dans le rôle de Mary Poppins © Getty / Mike Coppola

Le Golden Globe du meilleur film étranger devrait aller à Roma, du Mexicain Alfonso Cuaron. La critique est élogieuse et même Barack Obama l'a sélectionné dans sa liste des films de l'année, un sacré coup de pub.

Les Oscars n'ont pas encore établi, eux, leur liste de nommés. Il y a fort à parier que plusieurs des films, actrices, acteurs et réalisateurs sélectionnés seront les mêmes que ceux des Golden Globes. mais les palmarès risquent, cette année encore, d'être différents. Réponse aux Oscars le 25 février prochain.