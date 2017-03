Depuis plus de 350 ans les Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais démenti. A votre tour de les découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis !

Grandes Eaux Musicales Château de Versailles © Christian Milet

Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles, des fontaines et des musiques qui les ont autrefois animés.

Les jardins furent l’objet de toutes les attentions de Louis XIV ; ils sont aujourd’hui mondialement connus.

Les bosquets de Versailles ont constitué dès l’époque du souverain des salons de plein air dissimulés au cœur des espaces boisés du jardin. On s’y rendait pour faire collation, écouter de la musique ou danser. Le Roi pouvait ainsi satisfaire son goût du jeu et du spectacle dans ces lieux réservés à la fête et au divertissement.

Château de Versailles © Christian Milet

Ornés de fontaines, de vases et de statues, ces bosquets auxquels on accède par des allées discrètes apportent la surprise et la fantaisie à l’intérieur du Jardin Royal. C’est à vous que s’offrent désormais ces écrins de verdure exceptionnellement ouverts !

Depuis toujours le talent des fontainiers du 17ème siècle et de leurs successeurs fait des Grandes Eaux une inoubliable féérie. Les fontaines multiplient les effets. De métal, de marbre, les dieux, les humains, les animaux semblent s’animer quelques instants pour notre plus grand plaisir. Lorsque les eaux jouent, c’est à un ballet que vous assistez.

Les Grandes eaux musicales du château de Versailles © Elizabeth Carecchio

Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Charpentier ou Rameau, accompagneront votre flânerie royale en musique.