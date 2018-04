Chaque année les Grandes Eaux Musicales, les Jardins Musicaux et les Grandes Eaux Nocturnes du Château de Versailles font revivre ces jardins et fontaines exceptionnels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO au rythme des airs de Lully.

Les Grandes Eaux Musicales © Jacques de Givry

Les Grandes Eaux Musicales, ce sont 15 bosquets - de petits jardins au cœur du jardin à la française - créé par Le Nôtre - 55 fontaines et bassins et des centaines de statues que les Grandes Eaux vous promettent de découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis !

►►► Les Grandes Eaux Musicales

Samedi 31 mars > Dimanche 28 octobre

Les samedis et dimanches du 31 mars au 28 octobre

Les mardis du 22 mai au 26 juin

Dates exceptionnelles : vendredi 30 mars, mardi 8 mai, jeudi 10 mai et mercredi 15 août

Ouverture des bosquets de 9h à 19h

Mise en musique de 10h à 19h

Mise en eau le week-end de 11h à 12h puis de 15h30 à 17h, le mardi de 11h à 12h puis de 14h30 à 16h

Final - Mise en eau historique du Bassin de Neptune à 17h20 (pas de mise en eau le mardi)

Mise en eau du Bosquet du Théâtre d’Eau de 10h à 19h

Mise en eau du Bassin du Miroir toutes les 10 minutes de 10h à 19h

NOUVEAUTÉ

Mise en eau du Bassin de Neptune toutes les 15 minutes de 10h à 17h puis de 17h45 à 19h les week-ends et de 10h à 19h les mardis

Les Grandes Eaux Musicales permettent de profiter, en une promenade, de l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles et de ses bosquets exceptionnellement ouverts au public, des fontaines et musiques qui les ont autrefois animés. Depuis plus de 350 ans les Grandes Eaux jouissent d’un succès jamais démenti. À votre tour de les découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis !

Bassin de Latone / THOMAS GARNIER

►►► Les Jardins Musicaux

Mardi 27 mars > Mardi 30 octobre

Les mardis du 27 mars au 15 mai (sauf le 1er mai) puis du 3 juillet au 30 octobre

Les vendredis du 6 avril au 26 octobre

Ouverture des bosquets de 9h à 19h

Mise en musique de 10h à 19h

Mise en eau du Bosquet du Théâtre d’Eau de 10h à 19h

Mise en eau du Bassin du Miroir toutes les 10 minutes de 10h à 19h

NOUVEAUTÉ

Mise en eau du Bassin de Neptune toutes les 15 minutes de 10h à 19h

Au fil des saisons et au rythme de la musique baroque (Lully, Rameau, Charpentier, Leclair, Campra…), au cœur des jardins à la française du Château de Versailles et dans les bosquets exceptionnellement ouverts au public, parcourez le plus grand musée de statues en plein air du monde.

Versailles / David Lheureux

►►► Les Grandes Eaux Nocturnes

Samedi 16 juin > Samedi 15 septembre

Les samedis du 16 juin au 15 septembre

De 20h30 à 23h05

Parcours déambulatoire de 20h30 à 23h05

Feu d’artifice final de 22h50 à 23h05

Tous les soirs d’été, 2h30 de promenade féérique pour petits et grands au rythme de la musique baroque dans les somptueux jardins à la française du Château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par un grand feu d’artifice.

Les jardins se mettent en scène pour vous éblouir plus encore. Les bosquets et fontaines se parent de mille feux, de lumières irréelles, de bulles merveilleuses. La musique du Roi Soleil vous suit tout au long de votre parcours. Le temps s’arrête pour une soirée.

les grandes eaux nocturnes / Nicolas Chavrance

►►► Marie-Antoinette

Un spectacle de feu et de lumière raconté par Stéphane Bern

NOUVEAUTÉ 2018

Groupe F

Christophe Berthonneau, direction

Avec la voix de Stéphane Bern

Vendredi 29 juin, jeudi 5, vendredi 6, mercredi 11 et jeudi 12 juillet – 22h

Jardins de l’Orangerie du Château de Versailles

DURÉE - 1h sans entracte

Pour ce nouveau grand spectacle pyrotechnique du collectif Groupe F, donné dans le cadre royal des Jardins de l’Orangerie au Château de Versailles, feux d’artifice, flammes, vidéos, personnages lumineux et porteurs de feu célèbrent la figure historique de Marie-Antoinette.