Ces prix ont pour vocation de rendre hommage à de grandes carrières et de mettre en lumière des parcours prometteurs.

Les Grands Prix de la SACEM © SACEM

Décernés chaque année, à l’issue d’un vote du conseil d’administration, les Grands Prix Sacem récompensent des auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs de musique membres de la Sacem.

Que ce prix couronne une carrière ou qu’il récompense une révélation, il signe une histoire personnelle et professionnelle, il marque une reconnaissance par les pairs d’un chemin accompli.

La cérémonie se déroulera en direct sur sacem.fr

Découvrez le palmarès

Salvatore ADAMO - Prix Spécial de la SACEM

ALDEBERT - Grand Prix du répertoire jeune public

Karol BEFFA - Grand Prix de la musique symphonique (carrière)

Jean-Michel BERNARD - Grand Prix de la musique pour l’image

« Je suis » - Prix Rolf Marbot de la chanson de l’année - Interprètes : BIGFLO ET OLI - Auteurs : Florian et Olivio Ordonez - Compositeurs : Florian et Olivio Ordonez, Augustin Charnet, Clément Libes - Éditeurs : BMG Rights Management France, Warner Chappell Music France, La Main Invisible Publishing

CALOGERO - Grand Prix de la chanson française (créateur-interprète)

Tristan CARNÉ - Grand Prix de l’auteur-réalisateur de l’audiovisuel

Cristal Publishing - Eric DEBÈGUE - Grand Prix de l’édition musicale

Gaël FAYE - Prix Francis Lemarque de la révélation

Pierre GRILLET - Grand Prix de la chanson française (créateur)

Nora HAMZAWI - Grand Prix de l’humour

JAIN - Grand Prix du répertoire Sacem à l’export

Mory KANTE - Grand Prix des musiques du monde

François MEIMOUN - Grand Prix de la musique symphonique (jeune compositeur)

PETIT BISCUIT - Grand Prix des musiques électroniques

SOPRANO - Grand Prix des musiques urbaines

« Can’t Stop The Feeling » - Prix de l’oeuvre internationale de l’année - Interprète : Justin TIMBERLAKE - Auteurs-Compositeurs : Justin Timberlake, Max Martin, Shellback - Editeurs : Tennman Tunes, Universal Music Z Tunes LLC, DWA Songs, MXM Music AB - Sous-éditeurs pour la France : Universal Music Publishing, Kobalt Music Publishing Limited

BOJAN Z - Grand Prix du jazz