Les Inrocks Festival se transforme pour quatre jours en un véritable laboratoire culturel.

Pour son trentième anniversaire, les Inrocks Festival évolue à l'image du magazine, de son appli et de son site.

Nouveau lieu, nouvelle dynamique.

Au programme : la musique évidemment, mais aussi le cinéma, les arts, le débat d’idées, la littérature et la food.

Un bouillonnement encore et toujours partagé entre curiosité et surprise, avec un soin identique pour la fidélité et le défrichage.

Fidèle à sa vocation d'être "là où tout commence", l'édition 2017 du festival proposera donc une jolie sélection de noms qui alimenteront la conversation des mois à venir.

Les nouvelles pousses seront une fois encore largement en avance sur leurs dates d'éclosion.

Mais les Inrocks restent aussi fidèles à leurs coups de cœur plus anciens et aux artistes qui ont déjà illuminé ce festival.

30 ans, ce sont les noces de perles. Elles seront nombreuses, sur scène(s).

Ibeyi, Django Django, Alex Cameron, Moodoïd, Delphine de Vigan, Will Self, Simon Liberati, Raphaël Glucksmann, Tristan Garcia, Xavier Veilhan, Stéphane Ashpool, H09909, Bon Gamin, Josman, Otzeki, Nadia Rose, Calypso Valois, Denai Moore, LOST, Franz Ferdinand (DJ set) feat Paul Thomson, Foals (DJ set) feat Edwin Congreave, Faire (DJ set), Il Est Vilaine (live), LA Salami, Rex Orange County, Jerkcurb, Obliques, Honey Hahs, Dani Terreur, Hyacinthe, Angèle, Nouvelle Frontière, Silly Boy Blue, "The Florida Project" de Sean Baker, "Madame Hyde" de Serge Bozon, Projection de courts métrages, La Cantoche des Inrocks