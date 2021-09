L’entreprise danoise affiche un bénéfice et un chiffre d'affaires record au premier semestre. Les Lego se vendent encore mieux depuis le premier confinement.

À Shanghai, en Chine, le 5 novembre 2020, lors d'une exposition internationale. © AFP / Stringer / Imaginechina

Le roi de la brique en plastique a la forme. Le numéro Un mondial du jouet annonce des résultats jamais atteints. Le bénéfice net semestriel de Lego s'est envolé à plus de 847 millions d'euros, quand le chiffre d'affaires a lui bondi de 46%. Et la pandémie n'a fait qu’amplifier le phénomène. Les ventes avaient déjà progressé de 7% en 2020 malgré la fermeture des magasins à cause du Covid-19, notamment grâce aux achats sur internet. L'un des marchés les plus porteurs, l'Asie, et notamment la Chine qui raffole des briques. Depuis le début de l’année, sur les 60 nouvelles boutiques ouvertes, 40 l'ont été en Chine.

Depuis, les magasins ont rouvert et des millions de boîtes se sont écoulées. À Chartres, Bruno a ouvert la boutique La Grotte de Briques il y a un an, entre les deux confinements. Cette augmentation des ventes ne l’étonne pas : "Ce sont des jouets d’intérieur et sur les 12 derniers mois, on a vécu plusieurs confinements. C’est la même chose pour les jeux de société." Ce qui marche le mieux, ce sont les grandes franchises, comme Harry Potter ou encore Star Wars, mais il y aussi Lego City et Ninjago. Mais il faut parfois vouloir mettre le prix, "jusqu'à 150 euros la boîte, c'est cher", regrette Geoffrey, un girondin de 39 ans, père de deux enfants.

Le Lego, "une valeur sûre"

"Quand on veut faire un cadeau, en fonction de l’âge, on peut facilement choisir une boîte, et il y a peu de chances que cela déplaise", reconnaît Bruno. Car le Lego est une valeur sûre, "ça plaît à tout le monde", se réjouit Chris, gérant d’une boutique spécialisée dans les petites briques à Vichy. "Le Lego, ça a bien cartonné depuis le confinement". Chez lui, la boîte la plus chère est celle du Faucon Millénium, le vaisseau spatial dans Star Wars, une boîte à 799,99 euros avec 7 500 pièces. "Quand elle est finie, elle fait presque un mètre de largeur, c'est une pièce que l’on monte en plusieurs jours, 30 à 40 heures de boulot."

Le Lego, c'est aussi générationnel. Dans sa boutique, Bruno croise tout le monde, du plus grand au plus petit :

Il y a le papa qui est content que le gamin s’y mette, sans forcément l’avoir forcé, poussé. On voit le sourire en coin des parents qui sont contents de voir leurs enfants commencer à jouer aux Lego quand ils ont 4 ou 5 ans.

Amener son enfant choisir des Lego, c'est aussi "un prétexte d’une certaine manière pour en acheter", reconnaît-il.

Un marché de plus en plus tourné vers les adultes

Car les Lego ne sont pas seulement une affaire d’enfant. "Depuis plusieurs années, on trouve de plus en plus de boîtes pour adultes avec plusieurs milliers de pièces", explique Chris. Dans sa boutique, il a par exemple le Colisée de Rome avec 9036 pièces, ou une Carte du Monde de 12 000 pièces.

Construire des maquettes en Lego, c’est parfois tout un chantier. Dominique, 58 ans, a par exemple reconstitué Paris. Pas la ville actuelle, mais celle de 1889, "en version steampunk [un courant littéraire, ndlr] avec le Moulin-Rouge, la tour Eiffel, le Sacré Cœur, les magasins Printemps, le pont Alexandre III", décrit-il. Ce passionné, originaire de Dôle et président de l'association Lug'est, passe des heures sur ses constructions. Ce qu’il aime, "c’est le pouvoir de créer ce que l’on veut, il n’y a pas de limite. Le nombre de possibilités de création est énorme. Tous les jours on peut trouver quelque chose à construire." Ces dernières années, les Lego sont aussi "devenus des objets de décoration", affirme Dominique. "On peut aussi construire des bouquets de fleurs, mais aussi une machine à écrire, un piano, un globe terrestre va bientôt sortir !"

Et ces nouveautés sont un succès confirme Bruno. "La collection Botanical, avec un bouquet de fleurs et un bonzaï a été un gros succès. J’ai vu qu’il a été en rupture de stock très longtemps." Par exemple, l’une des pièces très demandée en ce moment, c’est le van Volkswagen T2. Comme Dominique, Geoffrey achète de moins en moins de boîtes, mais "plutôt de la pièce détachée pour créer", explique l'un des fondateurs de l'association Brick Team Aquitaine. "Si j’achète une boîte, c’est parce qu’il y a des pièces intéressantes, un choix de couleurs intéressant ou des techniques de construction qui me permettent d’apprendre."