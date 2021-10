La province, l'ennui, l'amour, les prémices des radios libres. C'est toute une époque que Vincent Cardona fait revivre dans "Les Magnétiques" au travers de l'histoire de ses personnages. Un période brève, mais charnière : 1978 - 1983.

Thimotée Robart © Celine Nieszawer

L'histoire : une petite ville de province au début des années 1980. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, ils ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

"Mesurer combien la révolution numérique a transformé le monde qui nous a vus naître en une sorte de songe, un monde séparé." Voilà le point de départ du film de Vincent Maël Cardona. Et pour écrire cette histoire il a fait appel à plusieurs scénaristes nés comme lui au début années 1980.

La parenthèse enchantée

"Entre 1978 et 1983, explique le réalisateurs, il y a une véritable explosion des expressions artistiques, singulièrement musicales. Rennes, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Paris bien sûr, de partout on voit débarquer des groupes de rock, des fanzines, des radios-sonos. Toute une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les promesses de 1968 et s’empare de la vague punk pour dire son désenchantement et paradoxalement son envie de faire la fête. Et après 1983 c’est fini. La plupart de ces groupes disparaissent et ceux qui restent sont absorbés par l’industrie musicale. Comme les radios libres qui réclament la liberté d’émettre à tue-tête et qui dès qu’elles l’obtiennent, disparaissent, englouties par les radios commerciales.

C’est vrai qu’on ne peut pas s’empêcher d’y voir un écho avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 et le tournant de la rigueur en 1983. Mais c’est comme si la musique devançait le politique."

Timothée Robart et Joseph Olivennes / DR

Trios

"Les Magnétiques", c'est aussi l'histoire de deux trios. Un trio amoureux : deux garçons et une fille. Et parce que rien n'est jamais simple, les garçons sont frères. Et un autre triangle formé par les deux frères et leur père : "Trois hommes, trois époques. Le bon fils, le mauvais fils et le patriarche précise Vincent Maël Cardona. Jérôme l’aîné est encore attaché au monde d’hier, à ses promesses, il partira avec lui. Philippe le cadet, est déjà du côté des jeunes gens modernes."

Et le réalisateur cite un film comme source d'inspiration sur cette époque de transition, "Passe ton bac d’abord" de Maurice Pialat (1978), film qui "distingue nettement les jeunes encore prisonniers de l’imaginaire des années 1970 et les autres, déjà prêts pour la suite."

Marie Colomb / DR

Le réalisateur

Vincent Maël Cardona est né en Bretagne en 1980. Il intègre le département réalisation de la Fémis et obtient le deuxième prix de la Cinéfondation avec Coucou-les-Nuages, son film de fin d’études. Les Magnétiques est son premier long-métrage.