Les meilleurs moments de la semaine de Boomerang avec cette semaine devant le micro d'Augustin Trapenard : l'humoriste Gad Elmaleh, l'actrice Laura Morante, le chanteur d’Iron Maiden, la romancière Nathalie Rheims et le cinéaste Joachim Lafosse

"Les mots sauvent l’avenir" © Getty

Gad Elmaleh

Il est de retour sur les planches avec "D'ailleurs" et va sillonner la France jusqu'au printemps avec un spectacle tout en intimité. Et il est très impatient de remonter sur scène : "Au Québec, au Maghreb, les spectacles et les concerts n'ont pas encore repris. On a beaucoup de chance en France, on ne s'en rend pas compte."

La comédie est une histoire de rythme, de timing. C'est quelque chose qu'on ressent, qu'on éprouve sans pouvoir l'expliquer.

Laura Morante

Elle a tourné avec Bertolucci, Moretti, mais aussi Alain Resnais, Danièle Thompson ou encore John Malkovich. Mais c'est l'auteure que reçoit Augustin Trapenard. Laura Morante a pris la plume pour écrire un recueil de nouvelles : Quelques indélicatesses du destin.

Venir d’une famille d’écrivains, ça n’aide pas à se lancer dans l’écriture. Le chemin était très encombré, c’est pour ça que j’ai attendu aussi tard pour me lancer.

Bruce Dickinson

Voilà 40 ans qu'il est la voix d'un des groupes les plus iconiques du Heavy Metal : Iron Maden. Une voix qui aurait pu s'éteindre, mais qui revient encore plus puissante. Il a raconté son histoire à Augustin Trapenard : "La première pensée qui m’est venue quand on a diagnostiqué mon cancer c’est : ‘au moins, j’aurais fait un bon album avant de mourir' !"

Parfois mon corps me rappelle que je ne suis plus un ado, mais j’en ai rien à foutre.

Nathalie Rheims

Elle a mis longtemps à prendre la plume, mais depuis on ne l'arrête plus. Entre fiction et réalité, Nathalie Rheims se raconte. Elle publie Danger en rives.

Les mots sauvent l’avenir. Ils se suffisent à eux-mêmes, n’ont besoin d’aucun artifice. Notre langue est d’une richesse qui fait tout passer.

Joachim Lafosse

Les Intranquilles avec Damien Bonnard et Leïla Bekhti. Une plongée dans l’intimité d’une famille qui s’aime et qui vacille, au cinéma mercredi.