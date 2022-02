Le chanteur Stromae, la cinéaste Alice Diop, le styliste Pierre Hardy, la romancière et dramaturge Véronique Olmi et le comédien Thierry de Peretti étaient au micro d'Augustin Trapenard cette semaine. Retrouvez les meilleurs moments de leur entretien !

"Les mots sont importants pour se soigner" - Stromae dans Boomerang cette semaine © Getty / Alexandra Iakovleva

Ne ratez rien des meilleurs moments des invités d'Augustin Trapenard grâce au mix réalisé par Victor Kandelaft :

Le best-of de Boomerang du vendredi 11 février 2022 Par Victor Kandelaft

Stromae

Le chanteur rendu célèbre par Alors on danse, Papaoutai ou encore Formidable signe son grand retour depuis qu'il a officialisé sa présence au festival parisien Rock en Seine, pour le 28 août 2022. Il sort son troisième album "Multitude", le 4 mars, après sept ans d’absence. Ses premiers retours se feront à Bruxelles le 22 février, Paris-Bercy le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Retrouvez son entretien dans Boomerang.

Stromae : "J’aime brouiller les pistes et finir par me dire : "je ne sais pas où je suis".

Je pense que les mots sont importants pour se soigner

Les mots sont pour moi une façon d’extérioriser les choses que j’ai vécues, comme celles que j’ai vues. Je m’amuse et je joue avec et pour l'amour des mots".

Je me suis longtemps senti obligé de passer par la souffrance pour créer jusqu'à ce que je me rende compte que la créativité pouvait, en réalité, venir à toute heure

Carte blanche - Stromae chante son nouveau titre "L'enfer" accompagné de musiciens et du chœur des voix bulgares

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alice Diop

À l'occasion de la sortie de son nouveau documentaire "Nous" à travers lequel elle signe un voyage fascinant qui interroge la banlieue et les identités multiples de ses habitants. Alice Diop était au micro de Boomerang.

AD : "Quand on est documentariste, le réel est interroger d'une manière totalement différente par rapport à l’actualité.

J’ai traversé cette frontière sociale, symbolique entre la banlieue et Paris. J’ai pris conscience qu’il y avait une frontière entre ces mondes. Mais alors que la banlieue a toujours été racontée à travers les problèmes sociaux, l’islam radical, la violence, moi je voulais filmer un contre-discours, celui de la banalité du quotidien.

Grâce au cinéma on offre des gens invisibilisés au regard, à la reconnaissance. C’est une réparation plus efficace qu'une parole politique".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pierre Hardy

Le styliste a contribué à concevoir la chaussure de sport dans l’univers du luxe et de la mode, reconnu ses créations de atypiques notamment pour ce qui est des sneakers. Réécoutez le grand saut de Pierre Hardy dans Boomerang.

PH : "Le sportswear habite désormais notre façon de nous habiller. Car le sport est devenu une valeur en soi, et impose une nouvelle dynamique : celle de la jeunesse.

Les sneakers ont le pouvoir de vous rajeunir

L’élégance, c’est un équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. Il y a une part de maîtrise, c’est jouer avec ce que l’on a et le rendre mieux. D'ailleurs la mode, on croit toujours la trouver, mais elle nous échappe en permanence".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Véronique Olmi

La romancière vient de sortir son nouveau livre Le gosse, qui rapporte la cruauté d’un système dit "de protection de l’enfance" dont est victime le jeune Jean Genet durant l’entre-deux-guerres. Véronique Olmi s'est confiée aux côtés d'Augustin Trapenard :

VO : "Je crois beaucoup aux lieux, aux énergies qu’ils gardent, même quand les murs sont abattus".

Le rythme du roman, c’est la respiration de son intrigue. Tout est affaire de tempo

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Thierry de Peretti

Après "Les Apaches" et "Une vie violente", le cinéaste sort "Enquête sur un scandale d'état", un long métrage qui mêle à la fois la fiction et le documentaire pour aborder les dérives de la lutte anti-drogue en France. Retrouvez l'intégralité de son entretien.

TP : "Si on réduit la vérité à la question du vrai ou du faux, elle perd toute sa substance. Mais en tant que qualité poétique, elle est différente. Quand les acteurs la portent, il y a quelque chose de plus profond et de plus ontologique".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

TWITTER ▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInte

INSTA ▶︎▶︎▶︎ atrapenard