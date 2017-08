Deux nouvelles catégories ont été créées. Celle de l'artiste de l'année et la meilleure lutte contre le système.

Le rappeur Big Sean avait remporté le prix du meilleur clip à message social en 2015 © AFP / MIKE WINDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /

Le grand rendez-vous du showbiz, des paillettes et de la provoc' est-il atteint d'une poussée subite de bien-pensance ? Chaque année les MTV Video Music Awards récompensent les meilleurs clips vidéos de la culture populaire. La chanteuse Beyoncé a été l'artiste la plus récompensée aux MTV VMA's avec 23 prix.

Ce show a été créé en 1984 pour compléter les Grammy Awards, qui ne récompensent pas les vidéo-clips. C'est devenu une véritable institution qui consacre les chanteurs les plus populaires du monde. Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, y ont été couronnées. Le show annuel est aussi connu pour ces excentricités : la robe en viande de Lady Gaga, le baiser sur la bouche de Madonna et Britney Spears, les tenues dénudées de Miley Cyrus et autres invectives, bagarres ou crise de larmes comme celle de Justin Bieber.

Lutte contre les injustices ?

Après avoir joué de ces effets de spectacle et de scandale, les MTV Video Music Awards remanient la liste 17 des récompenses distribuées. Il n'y aura plus de récompenses pour l'artiste femme et l'artiste homme, mais un prix pour l'artiste de l'année. les MTV VMA Awards annoncent sur leur site qu'ils "rentrent dans l'histoire" en prenant cette décision. Sont en lice pour cette catégorie 5 candidats, 3 hommes et 2 femmes : Kendrick Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande et Lorde. L' indifférence au genre pousse ici à générer une égalité de chance entre hommes et femmes, puisqu'il y a moins de femmes en lice que d'hommes pour ce titre.

Par ailleurs les MTV VMA créent aussi une catégorie pour les clips vidéos qui représentent "The Best Fight Against the System”, traduit en français comme la catégorie du Meilleur clip engagé. Initialement il y avait depuis 2011 une catégorie intitulée "Best Video With a Social Message". Elle a été remportée par Lady Gaga, pour Born this way, puis Beyoncé, Demi Lovato ou Big Sean en 2015 pour la chanson One Man Can Change the World.

Après quoi cette récompense a disparu mais les MTV VMA tenaient à refléter l'implication du public en matière de justice sociale, de justice environnementale, d'immigration, d'égalité LGBT et de justice raciale. Ils recréent donc une catégorie pour les vidéos incitant les citoyens à la lutte contre les injustices.

Les clips en lice pour le Meilleur clip engagé

John Legend avec Surefire

Immigrants et la chanson We Get the Job Done tiré de la comédie musicale à succès Hamilton

_Black SpiderMa_n du rappeur Logic

Light de Big Sean

Scars to your Beautiful d'Alessia Cara, sur l'image de soi

Stand Up/ Stand N Rock #NoDAPL du rappeur et membre des Black Eyed Peas, Taboo, contre l'oléoduc Dakota Access