Un été avec Paul Valéry

Régis Debray > tous les matins, à 7h55

Après Proust, Montaigne, Baudelaire, Hugo, Homère… France Inter continue sa série d’ « Un été avec ». Cette année, c’est Paul Valéry qui est conté par Régis Debray.

Chroniques de la haine ordinaire

Pierre Desproges > tous les matins, à 8h55

Après le retour du « Tribunal des flagrants délires » par l’équipe de « Par Jupiter » en avril dernier, l’année Desproges se prolonge avec la rediffusion des célèbres Chroniques de la haine ordinaire.

Marie Sauvion © Radio France / Christophe Abramowitz

Une bonne tasse d'été

Marie Sauvion > tous les matins, à 9h

Un rendez-vous tonique et convivial dans lequel la journaliste Marie Sauvion et ses invités se posent des questions de société. Le bonheur au travail, c’est mission impossible ? Les féministes ont-elles un plan secret pour conquérir l’univers ? Bronze-t-on encore seins nus ? Bach peut-il nous rabibocher avec l’humanité ? Est-il urgent de lâcher la grappe à ses enfants ?

Mélanie Bauer © Radio France / Christophe Abramowitz

Blonde platines

Mélanie Bauer > tous les jours, à 15h

Une heure pour écouter la playlist d’Inter, les gold et les récurrents.

Hugo Combe © Radio France / Christophe Abramowitz

Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?

Hugo Combe > tous les jours, à 21h

Voyage musical fantasmé dans l’univers d’un·e artiste qui fait la chanson francophone d’aujourd’hui. Jouer à « on dirait que » le temps d’une heure de musique et s’inviter pour les vacances chez Clara Luciani, Juliette Armanet, Feu! Chatterton ou encore Dominique A… Rencontres improbables et improvisées, au bord de la piscine ou sur une aire d’autoroute, en Provence ou en Papouasie-Nouvelle Guinée, un cocktail à la main ou une serviette sur les épaules.

Oivier Tesquet © Radio France / Christophe Abramowitz

Tout est numérique

Olivier Tesquet > le samedi à 9h

L’émission pour explorer le monde de demain, qui est déjà beaucoup celui d’aujourd’hui où chacun d’entre nous est quantifiable, mesurable, traçable, et où l’on sème des données quand d’autres nous les prennent ! Olivier Tesquet convie un spécialiste pour aborder les grands enjeux numériques qui marqueront les années à venir. Que dessinent nos choix technologiques ? Au programme de l’été : les data brokers, les algorithmes prédictifs utilisés désormais par la police et les juges, les big datas pour la lutte antiterroriste…

Daho, fan de pop

Feuilleton MFP > le samedi, à 10h Cette année les Médias Francophones Publics consacrent leur feuilleton estival à Étienne Daho, une série réalisée par La Radio Télévision Suisse.

Thomas Legrand © Radio France / Christophe Abramowitz

À la hussarde

Thomas Legrand > le samedi à 13h20

Un an après, retour sur les dessous de l’élection la plus folle de la Ve République, en neuf épisodes consacrés chacun à un protagoniste de ce scrutin. « À la hussarde » est aussi une série de podcasts disponible depuis le 29 mai en exclusivité sur franceinter.fr, l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange.

Valère Corréard © Radio France / Christophe Abramowitz

Des idées pour demain

Valère Corréard > le samedi, à 16h

Un mode d’emploi pour une transition durable à l’échelle de chacun. Le magazine met un coup de projecteur sur les conséquences de nos modes de vie pour emmener les auditeurs sur le terrain des solutions à portée de main. Direction un mode de vie plus vertueux au niveau individuel et collectif.

Alimentation, consommation, citoyenneté, mobilité, zéro déchet...tous les thèmes de la vie quotidienne sont abordés pour (re)prendre le contrôle selon son rythme et ses envies.

La vraie vie des héros de l'Antiquité

Giulia Sissa > le samedi, à 19h20

Giulia Sissa, chercheuse en anthropologie, vient révéler le dessous du quotidien des Héros de l’Antiquité. Cette intellectuelle italienne se penche sur la vie des grands héros de la mythologie que l’on croit tous connaître…

Caroline Gillet © Radio France / Christophe Abramowitz

Foule continentale

Caroline Gillet > le samedi, à 20h

Europe fin de soirée ? Après le Brexit, après les votes europhobes, comment parler de ce continent en commun ? La reporter Caroline Gillet propose une émission plurielle, tournée sur différents territoires où les jeunes se racontent : des banlieues du continent aux jeunes partis politiques, de la communauté religieuse à l’Etat nation, des institutions européennes aux pays limitrophes, des eurobéats aux eurosceptiques en passant par tous ceux qui tanguent entre les deux… au téléphone, sur Skype ou en vrai, des histoires singulières, des utopies diverses de Manchester à Tbilissi.

Ali Baddou © Radio France / Christophe Abramowitz

1918, un monde en révolutions : entretiens avec Nicolas Offenstadt

Ali Baddou > le dimanche à 12h

L’Histoire mondiale née en 1918 interrogée par l’historien Nicolas Offenstadt.

Christine Gonzalez © Radio France / Christophe Abramowitz

Chambre d'ado

Christine Gonzalez > le dimanche à 10h

Rencontre avec une personnalité connue qui décrit sa chambre d’adolescence. Sur les murs, les posters de ses idoles, sur le sol s’étalaient les cassettes, les CD, les consoles de jeux, des livres éventrés… Sur l’armoire, les photos, sous le lit, le désordre, dans les tiroirs, les secrets. Notre chambre d’adolescence nous raconte. A quoi pense-t-il, notre invité, lorsqu’à 15 ans, couché sur son lit, il regarde le plafond ? Quelles inquiétudes, quelle insouciance ?

