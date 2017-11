Deux jours de débats et d'ateliers consacrés au cerveau et à son fonctionnement

Pour la 3ème année consécutive, la ville de Nice, en partenariat avec l’hebdomadaire Le Point, accueille le Forum Neuroplanète, les vendredi 10 et samedi 11 novembre.

Consacré aux neurosciences et aux extraordinaires pouvoirs du cerveau, le forum Neuroplanète en partenariat avec le Point invite d’éminents scientifiques et des personnalités de tous les horizons à venir à la rencontre du public pour deux jours de conférences, de débats et d’ateliers.

France Inter accompagne l’événement, le vendredi 10 novembre, en consacrant une journée spéciale au cerveau pour aborder des thèmes clés comme le sommeil, la mémoire, les maladies neurodégénératives, l’autisme, etc.

7h00 – Le 7/9 de Nicolas Demorand

►►► avec 7h50 - L’invité d’Ali Baddou

10h00 – Grand bien vous fasse d'Ali Rebeihi sur le thème de L’intelligence artificielle, fiction et réalité avec Jean-Gabriel Ganascia et Baptiste Liger

14h - La tête au carré de Mathieu Vidard

18h – Le 18/20 de Claire Servajean avec le neurologue Lionel Naccache

►►► 18h15 – Une semaine en France

►►► 19h20 – Le téléphone sonne

A suivre aussi samedi 11 novembre :

11h - Sur les épaules de Darwin de Jean Paul Ameisen

Les 10 et 11 novembre et pour sa troisième édition, Neuroplanète retrouve le prestigieux Centre Universitaire Méditerranéen, lieu culturel emblématique de la ville de Nice, autour de thèmes tels que :

Comment améliorer nos capacités d’apprentissage ?

Sommes-nous capables d’acquérir de nouvelles connaissances tout au long de notre vie ?

Notre mental s’adapte à toutes les situations, parfois trop ! Une alimentation équilibrée, saine et en quantité suffisante est une condition sine qua non au maintien d’un bon état de santé. Mais est-ce valable aussi pour notre cerveau ?

Guérir les maladies neurodégénératives, combattre le handicap, restaurer la vision, améliorer la plasticité cérébrale et la prise de décision…

Demain les machines deviendront bien plus intelligentes que les humains. Une armée de robots pourra détruire l’humanité. Vous croyez qu’il s’agit de science-fiction ?

Le nombre de personnes autistes augmente partout dans le monde, au point que l’on parle parfois d’épidémie. Mieux connus, les troubles autistiques commencent à être mieux diagnostiqués.

Notre quotidien est envahi par les perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques dont des doses infinitésimales peuvent gravement et durablement affecter notre système hormonal.

Les découvertes sur l’intelligence et les comportements des animaux nous fascinent, notamment quand ceux-ci nous ressemblent, voire nous surpassent !

La greffe de cerveau appartient au domaine de la science-fiction. Celle de neurones est encore du domaine de la recherche.

Les émotions sont multiples et peuvent être générées par un grand nombre de sens tels que la vision, l’ouïe, ou l’olfaction.

Cerveau et libido… voilà un couple inséparable !

De quoi booster nos connaissances et ouvrir de nouveaux horizons !

