Pour la première fois de son histoire, France Inter est devenue la première radio de France et l’ambition de cette grille de rentrée, qui compte dix nouveaux rendez-vous, des podcasts inédits, des concerts et des événements à chaque moment de l’année, est d'en faire plus encore.

C'est la rentrée radio : rendez-vous cultes, nouvelles émissions... France Inter, tout pour tous © Getty / boonchai wedmakawand

Ce record d'audiences est une joie et une fierté immense qui nous donnent des ailes pour conquérir de nouveaux publics, inventer de nouveaux formats, interagir avec nos auditeurs et faire de France Inter une grande radio intergénérationnelle, fédératrice et dans son époque.

Fierté plus grande encore de savoir qu’un million des auditeurs a moins de 35 ans, un public devenu accro aux rendez-vous de la chaîne notamment ceux de l’humour.

L’époque nous interpelle et nous bouscule. Nous la prendrons à bras le corps avec La Terre au carré, une émission quotidienne consacrée à la transition écologique portée par Mathieu Vidard, nourrie de reportages et d’invités. Ce sera aussi et surtout le rendez-vous des auditeurs appelés à témoigner à l’antenne comme sur les réseaux sociaux. L’avenir de la planète est notre affaire à tous, ce rendez-vous sera donc celui de l’interactivité et de la proximité.

En résonance toujours avec l’époque, Pas son genre, l’hebdo dont le titre à lui seul dit l’enjeu, sera incarné par Giulia Foïs, jeune femme engagée dans son siècle.

Autre jeune femme de caractère, Nadia Daam qui, chaque dimanche soir, tendra l’oreille aux récits des auditeurs sur leurs amours, leurs amitiés, leurs aventures spirituelles ou sexuelles. Pour ces deux heures de libre antenne, on tombe les masques et on écoute.

Nadia Daam, Mathieu Vidard et Giulia Foïs © Radio France / Christophe Abramowitz

L’information leader sur tous les grands carrefours d’audience, notamment le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec 4 millions d’auditeurs chaque jour, se dote d’un nouveau format exclusivement destiné au digital.

Pour/Suite : ce rendez-vous hebdo d’une douzaine de minutes emmené par Bruno Duvic reviendra sur le fait marquant de la semaine pour l’explorer en profondeur grâce à l’expertise de la rédaction.

OLO / Les Odyssées © Radio France

Il sera beaucoup question des formats natifs en cette rentrée. L’immense succès de Une histoire et Oli et des Odysséesnous encourage à lancer de nouvelles collections comme Intérieur Queer sur les cultures et les identités LGBTQI+. Mais aussi :

Sara Ghibaudo, journaliste à la rédaction, reviendra en 9 épisodes sur la préparation et l’organisation des attentats du Bataclan

Eux poursuivront leur collection de clips vidéo, petits bijoux d’invention et d’élégance :

François-Régis Gaudry avec Tout un plat

Les séries et la pop urbaine plébiscitées par les jeunes font aussi leur rentrée sur France Inter pour la première fois. Enfin, la musique gardera une place essentielle sur la chaîne car elle est l’objet culturel le mieux partagé et le plus fédérateur. Concerts et lives scanderont l’antenne tout au long de l’année avec, dès le 12 septembre, au studio 104 un duo de choc : Arno et Aloïse Sauvage.

Bonne rentrée sur France Inter !

Aller plus loin