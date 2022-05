Théâtre, danse, musique, opéra, cirque, un festival du spectacle vivant !

Affiche Nuits de Fourvière 2022 © Natasha Wilson

L’édition 2022 des Nuits de Fourvière vous offre un programme d’une richesse folle pendant 59 jours, avec 12 créations, 59 spectacles et 173 représentations.

Sofiane Pamart, Gaël Faye, Ibeyi, Benjamin Millepied et Sharon Eyal, Bêtes de foire, l’École de cirque de Lyon, Ana Moura, Jorge Drexler, Archie Shepp & Jason Moran, Diana Krall, Marcus Miller, The Smile, Patti Smith, M-, Julien Clerc, Dutronc père et fils, Juliette Armanet, Andrew Bird et l’Orchestre national de Lyon… Un univers éclectique et surprenant où tous les genres se mélangent.

► France Inter, partenaire de nombreux festivals, accompagne cette année encore Les Nuits de Fourvière.

La Comédie française ouvrira le bal avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, la version initiale et interdite de la pièce de Molière mise en scène par Ivo van Hove. Suivront des créations inédites : En attendant Godot par Alain Françon, La vie est une fête par les Chiens de Navarre et John a-dreams, imaginé par Serge Valletti pour le comédien Patrick Pineau.

Le Tartuffe ou l'Hypocrite / Jan Versweyveld

Côté danse, Benjamin Millepied et Sharon Eyal questionneront les différentes formes de l’amour avec Roméo & Juliette Suite et Chapter 3 : The Brutal Journey of the Heart.

Benjamin Millepied / Josh Rose

Le cirque fera son grand retour au Domaine de Lacroix-Laval. Les personnages de Bêtes de foire présenteront un ballet poétique et minutieux sur leur piste étoilée, alors que le clown Bonaventure Gacon et la trapéziste Titoune du Cirque Trottola, entourés de musiciens live, surprendront les spectateurs de Campana. Dans son théâtre mobile, le magicien Yann Frisch habillera l’invisible à travers sa dernière création Personne. Du côté du Grand théâtre, le Groupe Acrobatique de Tanger et Maroussia Diaz Verbèke nous livreront FIQ !, un feu d’artifice jubilatoire à découvrir en famille.

Bêtes de foire / Philippe Laurençon

Sur la place Lazare-Goujon seront accueillis des ateliers de jonglage orchestrés par l’École de cirque de Lyon, qui donneront lieu à un grand flash mob. Suivront les spectacles Smashed et Smashed2 de la compagnie anglaise Gandini Juggling, et une aurore boréale installée par l’artiviste suisse Dan Acher qui clôturera la soirée dans un ballet céleste inouï. Aux Subs, les directrices artistiques Rose-Amélie Da Cunha et Claudia Courtial, invitées par le festival, interrogeront notre rapport à la fête lors de la semaine du 14 juillet avec Vogue la nuit.

Les musiques du monde résonneront au Grand théâtre et à l’Odéon, avec Ana Moura, Jorge Drexler, les Lipstick Queens et le Star Feminine Band.

Le jazz sera également présent sous toutes ses formes avec Archie Shepp & Jason Moran accompagnés de Marion Rampal, Diana Krall, Marcus Miller, Snarky Puppy, et une soirée carte blanche à Raphaël Imbert intitulée Jazz, South & Spirit.

Marcus Miller / Thierry Dubuc

Les concerts de l’été mêleront une jeunesse prometteuse (Sofiane Pamart, Gaël Faye, Ibeyi, Arlo Parks, Kae Tempest, Joy Crookes…) aux invités internationaux (The Smile, Patti Smith, Rodrigo y Gabriela, Deftones, Moderat, Chilly Gonzales, Agnes Obel…) en passant par les grandes figures françaises (-M-, Julien Clerc, Dutronc père et fils, Juliette Armanet…).

-M- / Hamza Djenat

Plusieurs propositions chorales et orchestrales originales verront le jour avec notamment Andrew Bird et l’Orchestre national de Lyon, Rosemary Standley et Dom La Nena avec la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, un hommage à Brassens avec Jean-Claude Vannier et le Conservatoire de Marseille, Youssoupha Gospel Symphonique Experience ainsi qu’Abd Al Malik et Wallen avec l’Orchestre du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.

LES NUITS DE FOURVIÈRE, festival international de la Métropole de Lyon du 2 juin au 30 juillet

►►► Les différents lieux du festival

Le grand Théâtre 6 rue de l’Antiquaille, 69005 Lyon

ENSATT 4 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon

Théâtre La Renaissance 7 rue Orsel, 69600 Oullins

Domaine de la Croix-Laval 1171 avenue de Lacroix-Laval, 69280 Marcy l’Étoile

Les Subs 8 bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon

Odéon 6 rue de l’Antiquaille, 69005 Lyon

Théâtre National Populaire 8 place Lazare-Goujon, 69100 Villeurbanne

Place Lazare-Goujon 69100 Villeurbanne

Théâtre Comédie Odéon 6 rue Grôlée, 69002 Lyon

Sources Les Nuits de Fourvière