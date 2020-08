L'équipe de l'émission "Rendez-vous place du marché" vous propose deux épisodes bonus. Pour leur première, Aurélie Sfez et Antoine Ly se sont rendus à Thourotte, grande ville historique des bateliers-mariniers puis à Creil, une petite ville de la campagne picarde. Bienvenue dans l'Oise au nord de Paris.

Les premiers pas de "Rendez-vous place du marché". Ici, à Thourotte, dans l'Oise © Radio France / Marion Philippe / France Inter

À Thourotte, où bienveillance et diversité naviguent en péniche

Bienvenue dans les Hauts-de-France, au nord de la France, à 50 minutes de Paris, à côté de la ville de Compiègne. Aurélie Sfez est à Thourotte où on peut se retrouver, faire des balades au bord de l'Oise, piquer une tête, faire la sieste sous un tilleul, naviguer sur une péniche. Les habitants sont nombreux à vivre en famille sur leur bateau. C'est une cité qui se partage entre la vie sur le fleuve et la vie sur la terre. Dans cette petite commune de 4500 habitants, on y voit des pavillons, des petites maisons ouvrières en brique rouge.

50 min Rendez-vous place du marché à Thourotte Par France Inter

Au Café de la Poste, Aurélie rencontre Marcel Delhay, son fils Éric. Ils sont bateliers de génération en génération et vivent sur leur bateau. Ils racontent leur rythme de vie sur le fleuve où ils côtoient chaque jours les bateaux de plaisance. Rémi Delmet, lui, a fondé "La cité des bateliers", un musée de la batellerie dans le village de Longueil-Annel juste à côté, une ville batelière avec beaucoup de mariniers. Le musée fête ses 20 ans et a pour but de faire découvrir le métier via des témoignages et la parole des anciens mariniers.

"Rendez-vous place du marché" à Thourotte. Aux côtés de Marcel et Éric Delhay puis Rémi Delmet © Radio France / Marion Philippe / France Inter

Une petite halte apéro sur la péniche d'Alexia, Nico et leur fille Rita qui nous proposent de déguster des sardines pêchées dans le canal de l'Oise tout en goûtant la bière locale. Nico raconte comment sa famille et lui ont souhaité se réinventer autrement en s'adaptant à l'itinérance.

Rencontre avec Alice Common, 28 ans, entraîneuse de l'équipe féminine de foot de Compiègne avec, à ses côtés, une jeune joueuse de l'équipe, Landry Foeann. Elles reviennent sur leur expérience respective et sur les clichés du football féminin.

En chœur avec l'Orchestre d’Harmonie de Thourotte dirigé par Vincent Marié, le secrétaire général de l'Harmonie de la ville. Il nous raconte l'histoire de cette corporation d'harmonie, née en 1924, qui a toujours su marier les générations locales.

Olivier Franqueville a monté une association LGBTQI dont les actions consistent à organiser des apéros de discussion et d'échanges. Un endroit où les personnes peuvent s'identifier telles qu'elles sont, sans être jugées.

À Creil, petite ville cosmopolite à la campagne picarde

Bienvenue dans l'une des villes les plus cosmopolites des Hauts-de-France où ce sont près de 70 nationalités qui vivent ensemble. À la terrasse du bar-restaurant Obrooklyn Gourmet, Antoine Ly est en compagnie de Big Rase, 47 ans, rappeur, slameur, poète, l'une des figures de Creil qui se décrit comme banlieusard-picard. Il a toujours vécu à Creil et, depuis quelques années, tel un grand frère, il fait de la prévention bénévolement auprès des jeunes des quartiers, en leur proposant des ateliers pour les aider à se construire dans les meilleures conditions possibles et éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance.

Avec également Michel Magniez, membre de l'association OTAN qui rassemble les usagers des trains de la région et notamment le Creil-Paris et Floriane Louison, longtemps journaliste pour le journal Le Parisien local, auteure "Des gens à part en quête à Creil, terminus de la banlieue" (Seuil) et Xavier Bulliard, directeur d'une école élémentaire d'un des quartiers populaires de Creil.

52 min Rendez-vous place du marché à Creil Par France Inter

Les quatre invités aident à mieux comprendre le profil sociologique d'une ville hautement historique. Une petite ville qui pourrait s'apparenter à une banlieue parisienne mais à la campagne. Une occasion de découvrir son histoire car ce fut longtemps un lieu stratégique pour les industriels au moment de la révolution industrielle, un ancien grand bastion industriel de la grande région parisienne. Un territoire emblématique mais périphérique un peu oublié, et qui se retrouve surtout aujourd'hui dans les marges de la société, de l'économie et de la politique.

Sans oublier le rendez-vous apéro aux côtés de Delvine Okoélé Ikany qui nous accueille dans son food truck pour vous faire découvrir la cuisine congolaise.

