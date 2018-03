Une pétition lancée vendredi pour demander le retrait d'un livre destiné aux adolescentes a récolté 100 000 signatures en moins de 24 heures. Sur les réseaux sociaux, les internautes reprochent à "On a chopé la puberté" d'être sexiste et dégradant pour les jeunes filles dont le corps est sexualisé dans certains propos.

La pétition sur change.org exige le retrait de la vente du livre "On a chopé la puberté" que les signataires jugent sexiste et dégradant © Extrait de la couverture, Editions Milan

"Grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan." Certains messages du livre à destination des 9-13 ans On a chopé la puberté, publié en février dernier aux Éditions Milan, ont déclenché la colère d'internautes.

Repéré jeudi par un collectif féministe, l'ouvrage, qui vise initialement à décomplexer les jeunes filles confrontées à l'arrivée de la puberté, souhaite décomplexer ses lecteurs sur les changements physiques qui surviennent à l'adolescence. Mais lorsqu'est évoquée la poitrine féminine, par exemple, les auteurs invitent les fillettes à cacher "les bouts de sein" qui pointent, tout en se redressant pour faire ressortir cette poitrine naissante et "attirer l'attention" des camarades de classe. Des propos à la fois stigmatisants et sexualisants qui ne passent pas.

Une pétition a ainsi été lancée vendredi sur le site "change.org". Elle demande le retrait du livre, des excuses de la part de la maison d'édition et dénonce des propos susceptibles de relayer des images sexistes et dégradantes à l'égard des femmes. Elle a récolté plus de 100 000 signatures en moins de 24 heures (près de 120 000 en milieu d'après-midi ce samedi).

Une publication maladroite ?

Une journaliste du site Madmoizelle.fr s'est procurée le livre et ne livre pas tout à fait le même avis. Si l'auteure de l'article, Lucie Kosmala, relève "cette volonté indéniable de prôner son bien-être personnel et le détachement de la pression extérieure, ce qui est parfait", elle regrette aussi certains jugements implacables dans le même temps, comme par exemple d'être libre de porter ou non un soutien-gorge, mais d'y être obligée pour le sport, tout en livrant une explication erronée sur la composition et la tenue des seins, à savoir que la poitrine n'est tenue que par la peau qui l'entoure, ce qui est biologiquement faux.

En faisant entendre plusieurs voix pour chaque sujet, les Editions Milan ont tenté une approche différente que celle de la vérité idéaliste sur un sujet aussi complexe à évoquer avec des 9-13 que celui de la puberté. Madmoizelle regrette, sur ce point, que les images reprises soient partielles, sans représenter dans l'ensemble une double page sur un sujet. Mais les clichés sexistes y ont malgré tout la vie dure.