Après Cannes Séries début avril, c'est au tour de la neuvième édition de Séries Mania de débuter ce vendredi à Lille. On pourra notamment y découvrir les premières images des nouvelles saisons de "The Handmaid's Tale" et "Westworld". Plus que jamais, les producteurs de séries ont des suites dans les idées.

Serviettes en papier à une avant-première de la saison 2 de la série Westworld à Atlanta © AFP / Marcus Ingram / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Les programmateurs de Série Mania auraient eu tord de s'en priver : le public du festival va se précipiter pour assister au grand retour de deux des séries les acclamées de ses dernières années. La suite de la dystopie glaçante de Margaret Hatwood, "The Handmaid's Tale"...

Et l'étrange réalité du parc d'attraction de "Westworld"...

Normal, depuis des mois, producteurs et diffuseurs font monter la pression, distillant au compte-goutte informations et premières images, histoire de faire monter la pression...

Car plus que jamais, lorsqu'une série marche, il faut savoir capitaliser sur son succès, en faire une marque bien implantée, un aimant à spectateurs. Il n'y a qu'à voir ce qui a fait l'ouverture de Cannes Séries il y a près d'un mois : la saison 3 de "Versailles" (encore une suite).

Et s'il le faut, on va même les chercher, ses suites, en exhumant de vieilles séries : "Roseanne", par exemple, qui a fait son grand retour sur ABC il y a peu, après 20 ans d'absence...

À l'inverse, une faible audience au démarrage et c'est directement les oubliettes. "Doubt", avec Catherine Heigl (ex-Izzie Stevens de "Grey's Anatomy"), n'a pas été renouvelée par sa chaîne CBS, une décision prise immédiatement après la diffusion des deux premiers épisodes (les suivants l'ont été quelques mois plus tard).