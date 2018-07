Pourquoi les personnages des Simpson sont-ils si moches ? Pourquoi les Simpson n'ont que quatre doigts aux mains ? Une polémique autour du personnage d'Apu posait la question : la série est-elle raciste ? Toutes les questions que vous vous êtes posées, et celles que vous ne vous posez pas, sur les Simpson.

La série de Matt Groening est décidément très surprenante ! © Maxppp / Matt Groening/EFE/Newscom

Alain Carrazé et Romain Nigita, spécialistes des séries télévisées, racontent au micro de Frédérick Sigrist quelques anecdotes que vous ne connaissez peut-être pas sur les Simpson.

Pourquoi les personnages des Simpson sont-ils si moches ?

Pour économiser, tout simplement. D'après Mike Reiss, un scénariste du show, le créateur des Simspon Matt Groening voulait qu'il n'y ait aucune démarcation entre les cheveux de Bart et Lisa, et leur visage : le plus simple était donc que les personnages soient jaunes et blonds - comme Bart.

Et puis ces personnages jaunes et moches détonnent dans le paysage du dessin animé à l'époque. Romain Nigita explique :

Dès le départ, la volonté était de faire des dessins un peu moches pour dire "ce n'est pas du Disney, le dessin animé ce n'est pas que pour les enfants"... Faire des dessins un peu moche, c'était pour montrer que Les Simpson c'était décalé.

Ce qui n'empêche pas la série de rendre hommage à Disney - à leur façon - en adaptant par deux fois des chansons cultes :

une parodie de Mary Poppins

"A Spoonful of Sugar" (en français Un morceau de sucre) devient chez les Simpson "Cut Every Corner" ("Cacher dans les coins"), une ode à la paresse où "Shary Bobbins" incite Bart et Lisa à faire un travail bâclé plutôt que de proprement ranger leur chambre.

If nobody sees it, then nobody gets mad / It’s the American way!

(En français dans le texte : "Si personne ne le voit, personne ne se fâche / C'est la façon de faire à l'américaine")

une réinterprétation de "C'est la fête" dans "La Belle et la bête"

"Be Our Guest" (C'est la fête) devient "See My Vest", avec Charles Montgomery dans le rôle principal...

Pourquoi les Simpson n'ont que quatre doigts aux mains ?

Il est beaucoup plus compliqué de dessiner cinq doigts au personnages, ça demande un trait de crayon plus long. En ne leur dessinant que quatre doigts, la série avance plus vite - donc c'est plus économique (Walt Disney a fait exactement la même chose avec Mickey)

À noter que dans Les Simpson, il y a tout de même deux personnages qui ont bien leurs cinq doigts aux mains (les veinards) : Dieu et Jésus.

Les prénoms des personnages ne sortent pas de nulle part... au contraire !

Romain Nigita :

Dans la famille Simpson, tous les prénoms sont des vrais prénoms de la famille du créateur de la série Matt Groening, sauf pour le petit garçon, Matt [lui-même, donc]... qu'il a appelé Bart !

Matt Groening a caché sa signature dans la série

Elle est bien cachée mais, si si, vous l'avez déjà vue, c'est sûr. Elle est tellement visible qu'on ne la voit pas : le créateur des Simpson a caché les initiales de son nom dans l'un de ses personnages... si vous observez de près le visage d'Homer, vous verrez dans son oreille apparaître les M et G de Matt Groening.

Les Simpson est-elle une série raciste ?

Le personnage d'Apu, l'immigrant indien, a fait l'objet d'une polémique : la série serait-elle raciste ? Hari Kondabolu a fait un documentaire à ce sujet, The Problem With Apu en 2017.

Pour Romain Nigita, c'est une vision erronée : "C'est vrai que ça joue sur un stéréotype, mais c'est le même que jouait Peter Sellers dans The Party de Black Edwards. En effet ce n'est pas très fin mais ce n'est pas non plus agressif envers les Indiens. C'est un cliché mais le personnage d'Apu est toujours présenté sous un jour sympathique.

Après c'est vrai que dans l'humour des Simpon tout est exagéré - le chef Wiggum de la police est montré comme un bedonnant qui mange des bagels : est-ce que les syndicats des policiers américains vont s'élever contre ça ?".

Il dit aussi : "Les mentalités ont changé plus vite que la série. Apu est un stéréotype peut-être acceptable en 1989, intolérable aujourd'hui".

La série ne vieillit-elle donc pas ?

Les Simpson a été diffusé pour la 1e fois en 1989 sur la Fox. Et depuis 29 ans, les Simpson fêtent Noël, Halloween, Thangsgiving tous les ans, sans jamais prendre une seule ride ! Pour autant, la série a su s'adapter et évoluer en 30 ans : certains personnages meurent (comme Maud Flanders, la voisine des Simpson, en 2005), l'une des sœurs de Marge a révélé qu'elle était lesbienne en 2005, l'arrivée d'internet a été intégrée aux scénarios, les différents présidents aussi... Les personnages ne vieillissent pas mais il y a une prise en compte de l'évolution de la société.

Les scénaristes de la série sont même tellement en phase avec la société que parfois, il prédisent l'avenir avec une précision surprenante : l'élection de Trump, la blessure de Neymar et la victoire de l'Allemagne en Coupe du monde 2014, le scandale Spanghero... Quelques exemples sont à retrouver ici.

Est-ce que la série va s'arrêter ?

On ne va pas vous mentir : oui, il y a des chances. Mais, probablement pas tout de suite : comme la série est animée, sa production prend plus de temps que de mettre deux acteurs devant une caméra. Du coup, les contrats sont signés le plus souvent deux saisons en avance... on sait donc que la prochaine saison (la 30e !) est déjà prévue.

Alain Carrazé souligne toutefois un danger qui menace la série : "Ce qui pourrait mettre un terme aux Simpson, ce serait un deal global Disney / Fox" - ce qui est bien possible puisque Disney tente actuellement de racheter la Fox.

Si les Simpson s'arrêtent, ce sera triste bien sûr pour bon nombre d'entre nous, mais on pourra toujours regarder la nouvelle série de Matt Groening : après avoir exploré le futur avec Futurama et le présent (Les Simpsons), il s'attaque au passé avec Désenchantée - à découvrir à partir de cet été sur Netflix.

Cadeau bonus : un blindtest spécial "héros jaunes"

L'équipe de Blockbusters a conconcté un blindtest spécial héros jaunes. Tendez l'oreille… Saurez-vous les reconnaître ?

2'51 Blindtest spécial "héros jaunes"

Aller plus loin

► Ecoutez chaque jour, du lundi au vendredi, Frédérick Sigrist pour une émission passionnante et drôle sur la culture pop et ses Blockbusters

► Romain Nigita propose tout au long de l'année des chroniques sur les séries télévisées sur France Inter

► Lisez (en anglais uniquement pour l'instant) d'autres secrets des Simpson dévoilés dans Springfield Confidential : Jokes, Secrets and Outright Lies From a Lifetime Writing for The Simpsons