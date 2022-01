Quand le passé est le grand témoin du présent… Quand jouer et écrire permettent de mieux comprendre les autres comme soi-même… La comédienne Sabine Azéma, l'écrivain Jón Kalman Stefánsson, la pianiste Anne Queffélec, le comédien Arnaud Ducret et l'historienne Laure Murat étaient les invités d'Augustin Trapenard.

"Les souvenirs constituent la vie" - le romancier Jón Kalman Stefánsson dans Boomerang © Getty / Ana Maria Serrano

Géro Imbert a sélectionné rien que pour vous les moments forts de Boomerang :

12 min Le best-of de Boomerang du vendredi 14 janvier 2022 Par Géro Imbert

Sabine Azéma

Elle était l'invitée de Boomerang à l'occasion de la sortie cette semaine du film La place d’une autre d’Aurelia George dans lequel elle partage l'affiche avec Lyna Khoudri :

SA : "On dit toujours que jouer la comédie et être comédienne, c'est mentir. Moi, je pense que c'est absolument le contraire. Jouer la comédie, c'est se dire qu'on va donner quelque chose de vrai ! [...] C'est l'histoire d'une rencontre entre le rôle et son acteur, on se serre la main, on se mélange et j'essaye de comprendre ce que font les autres".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Arnaud Ducret

Cette semaine le comédien sera à l’affiche deTendre et Saignant, le nouveau film de Christopher Thompson. Arnaud Ducret en a profité pour faire un tour dans Boomerang :

AD : "Quand on est acteur j'estime qu'il faut être très rigoureux dans son travail, dans l'écriture, dans la rythmique. Je ne suis pas dans l'impro. Ceux qui s'en vantent, eh bien c'est des conneries car, la plupart du temps, tout est écrit. Si ce n'est que de l'impro, il y a trop de choses qui se perdent et le public avec".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je suis un enfant de la télé

Anne Queffélec

La pianiste entamera une série de concerts à fin du mois dans le cadre des Folles journées à Nantes. Retrouvez son entretien au micro de Boomerang :

AQ : "La musique me prend souvent comme une mer. Elle m'habite véritablement dans ma perception de la musique. Le piano vous embarque tel un bateau, dont la voile s'élève et vous invite irrésistiblement au voyage. Cette cette extraordinaire sensation qu'on a quand on joue des œuvres qu'on aime".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jón Kalman Stefánsson

Il est sans doute l'un des écrivains islandais les plus populaires de la littérature. A l'occasion de la sortie de son tout nouveau roman Ton absence n’est que ténèbres, Jón Kalman Stefánsson est venu se confier dans Boomerang :

JKS : "La poésie est capable de tout, elle est ancrée dans notre culture, dans notre histoire, dans nos émotions. Comme la musique, elle vous envahit, nous immerge. Parfois, on peut lire un poème en trente secondes, et restera en vous à vie […]

Le temps, c'est la vie. Et parfois, on oublie que dans le présent, il y a le passé. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris à propos du passé et du présent concomitamment, parce que, pour moi, c'est la même chose [...]

Les souvenirs constituent la vie. Le passé vit en vous. On change le passé en présent et vice versa. Et, évidemment, on obtient l'avenir […] Je me bats contre la mort, contre l'oubli

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Laure Murat

L'éminente historienne, qui enseigne aux Etats-Unis à UCLA, vient de sortir son nouvel essai, Qui annule quoi ? dans lequel elle questionne les enjeux, les impensés, les contradictions des opinions autour de la "cancel culture" qui tiendrait en réalité bien plus du fantasme que de la réalité objective. Au micro d'Augustin Trapenard, elle en profite au passage pour montrer la nécessité que représente l'histoire afin que nous puissions interroger nos considérations présentes :

LM : "'Cancel culture', littéralement, ça veut dire "culture de l'annulation". Mais si vous regardez d'un peu plus près les exemples qu'on prend, personne n'est annulé.

Ça n'existe pas, tout simplement. C'est un concept fouillis et fourre-tout nventé en réalité par la droite (voire l'extrême droite américaine) pour dénoncer les volontés progressistes de certains militants

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a un lien entre le passé et le présent. Il ne faut pas l'exagérer non plus, mais il faut en être conscient

Le passé est imprévisible parce que l'historien passe son temps à réévaluer. On relit, on étudie, on réinterprète et ce n'est pas tordre le sens, c'est au contraire ajouter du change en fonction de l'époque où on vit".

Aller plus loin

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

TWITTER ▶︎▶︎▶︎ @BoomerangInte

INSTA ▶︎▶︎▶︎ atrapenard