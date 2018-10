Alice Zeniter connaît bien les contes puisqu'elle a adapté au théâtre "Hansel et Gretel" et imaginé un conte musical, "Un ours, of course". C'est donc tout naturellement qu'elle a accepté l'invitation de France Inter d'écrire une histoire pour les enfants, pour le podcast "Oli" !

Oli - "Les villages du versan", une histoire imaginée et racontée par Alice Zéniter © Radio France

Alice Zeniter écrit depuis qu’elle a sept ans, et a publié sa première histoire en 2003, Deux moins un égal zéro. Et déjà, l'ouvrage révélait un grand talent d'écrivain. Son quatrième roman, L'Art de perdre, a été inspiré de l'histoire de sa famille paternelle algérienne. Un ours, of course est son premier spectacle et paraîtra aux Editions Actes-Sud Junior le 7 novembre.

Au fil des années, Alice Zeniter a voulu explorer toutes les formes d'écritures possibles : écrire pour elle, pour les autres, pour la scène, pour la presse, écrire pour les acteurs, pour une série de photographies, pour accompagner une musique, pour le cinéma, pour raconter, pour décrire, pour faire rire, pour fixer ce qui a existé, ou au contraire ce qui n'existera pas, pour transmettre, pour expliquer…

Comme elle voulait pouvoir mettre en scène ses textes de théâtre, et d'autres qui n'étaient pas, a priori, pensés pour le théâtre mais qui pouvaient eux aussi avoir une existence parallèle à celle des livres : être dits, lus, chantés, êtres offerts à un public... en 2013, elle fonde sa compagnie l' Entente Cordiale et elle collabore à l'écriture du long métrage Fever, une adaptation du roman éponyme de Leslie Kaplan, réalisé par Raphaël Neal et sorti en 2015.

"Les villages du Versant" écrit et raconté par Alice Zeniter

Pour la série de podcast Oli, Alice Zeniter a choisi de raconter l'histoire de deux villages construits, l'un, au nord (du nom de Drundo) et le deuxième, au sud (Drunda). Les habitants des deux villages se méprisaient royalement. Un jour, un projet de construire une route fut décidé. Mais voilà, cette route ne pourrait passer que d'un côté de la montagne. Un vote fut organisé. L'un d'entre eux eut une conséquence désastreuse...

L'équipe derrière "Oli"

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini et au mixage : Julien Chabassut. Le générique est signé Charles de Boisseguin, le leader du groupe « L'impératrice ».