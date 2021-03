D'Haroun Tazieff à l'abbé Pierre, en passant par Gisèle Halimi et Simone Veil, ils ont fait et pensé la société françaises du XXe siècle. Prenez de la hauteur et du recul grâce à ces entretiens au long cours qui portent la mémoire de ces hommes et de ces femmes.

Haroun Tazieff, le géologue et vulcanogue

Cet "homme des volcans" a parcouru le monde pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des géants de feu. Le scientifique fut également un des premiers à valider la théorie de la tectonique des plaques.

Il a été parmi les plus célèbres lanceurs d'alertes du XXe siècle avec Jacques-Yves Cousteau et Paul-Émile Victor.

Sportif et amoureux de la nature, il a eu la révélation pour les volcans lors de son séjour au Congo Belge lors de la naissance du Kituro. Il le raconte au micro de Jacques Chancel en 1978.

Le dramaturge et écrivain Eugène Ionesco

Il a marqué de son empreinte le théâtre et la littérature du XXe siècle. Dans la dernière partie de sa vie, Ionesco s'essaie au genre romanesque avec Le Solitaire, où un personnage à la fois marginal et insignifiant passe en revue son passé vide de sens et son présent qui l'est encore davantage, après pourtant avoir reçu un gros héritage d'un oncle d'Amérique. Le 6 juillet 1973, Jacques Chancel le reçoit dans son émission Radioscopie.

L'anthropologue et ethnologue Claude Levi-Strauss

Claude Lévi-Strauss a exercé une influence décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié du XXe siècle, devenant notamment l'une des figures fondatrices du structuralisme. Au moment de l'entretien, le 09 novembre 1988, Claude Lévi-Strauss a 80 ans.

L'avocate et militante féministe Gisèle Halimi

Féministe, elle a fait partie deux ans plus tôt des signataires du Manifeste des 343, ces 343 femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens anticonceptionnels et à l'avortement libre. Elle était invitée par Jacques Chancel pour un entretien-fleuve dans Radioscopie.

Le philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre

Tout au long de l'entretien réalisé en 1973, l'auteur de L'existentialisme est un humanisme et de La Nausée évoque son enfance, ses études, qui il était jeune homme et son refus du Prix Nobel. Mais il aborde aussi le métier d'écrivain et l'évolution de sa pensée, le rôle de la politique et du journalisme dans sa vie.

Le sociologue Raymond Aron

L'émission de Radioscopie date du 26 janvier 1969 : Jacques Chancel s'entretient avec celui qui se définissait comme un "spectateur engagé" : le grand sociologue et philosophe du XXe siècle ,Raymond Aron.

L'écrivain Nathalie Sarraute

Le 16 octobre 1989, la femme de lettres Nathalie Sarraute est invitée de Radioscopie. Née en 1900, Nathalie Sarraute a donc 89 ans lorsqu’elle reçoit Jacques Chancel chez elle pour cet enregistrement. Son roman Tu ne t'aimes pas venait tout juste de sortir aux éditions Gallimard.

Le philosophe Michel Foucault

Le 10 mars 1975, Jacques Chancel reçoit Michel Foucault. À 48 ans, le philosophe vient de publier son ouvrage Surveiller et Punir, sous-titré Naissance de la Prison, aux éditions Gallimard. Il a déjà écrit son _Histoire de la Folie à l’Âge Classiqu_e depuis plus de dix ans.

La femme politique rescapée des camps Simone Veil

En 2019, Laure Adler proposait une série consacrée à Simone Veil disparue deux ans auparavant. Grâce à Serge Klarsfeld, Annick Cojean et Anne Wieviorka, six mois après sa "panthéonisation", ces entretiens proposent un retour passionnant sur le parcours, les engagements et les enseignements que Simone Veil laisse aujourd'hui.

L'abbé Pierre, un religieux au service des plus pauvres

Le 24 mai 1989, Jacques Chancel reçoit l'Abbé Pierre. C’est au sommet de la Tour de la Liberté, érigée dans le Jardin des Tuileries à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution, que Jacques Chancel a accueilli le religieux "hors cadre". A 77 ans, celui qui fut capucin, résistant, député et mendiant lançait encore un défi à l’Europe : “Inventer une humanité qui ait pour but de vivre et pas seulement produire "

