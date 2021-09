QUIZ - Ce 19 septembre, on fête les 25 ans de la sortie de "Spice", le premier album des Spice Girls. Avec leurs tubes et en seulement six ans, sans compter les tournées de "reformation", les cinq britanniques ont fait souffler un vent de révolte féminine sur le monde entier. Alors, la "spicemania" vous connaissez ?

Leur premier album Spice est sorti il y a 25 ans © AFP / Frazer Harrison

Tout le monde connaît les Spice Girls, qu'on aime leur musique ou qu'on l'adore. Avec le premier album, "Spice", sorti le 19 septembre 1996, les quatre chanteuses britanniques ont secoué le monde de la pop pour imposer les femmes au premier plan. Leur message de girl power a influencé des générations de jeunes, a fait la promotion de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.

Le groupe, véritable phénomène de société, qui n'est pourtant resté en activité que pendant six ans - avant de relancer des concerts évènements et des tournées au milieu des années 2000 et 2010 - a été décrypté et analysé en long et en large. Si vous êtes fan, ce petit questionnaire ne devrait pas vous poser de difficulté. À moins que...