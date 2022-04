Cette année, lille3000 revient pour une sixième édition baptisée Utopia, consacrée à la nature, à la préservation de l’environnement, et s’intéresse plus particulièrement aux liens qui unissent l’Homme aux vivants.

Valkyrie © Joana Vasconcelos

Du 14 mai au 2 octobre, de nombreuses manifestations se dérouleront dans différents lieux pour faire découvrir de nouvelles visions d’artistes, d’inventeurs, de créateurs et de scientifiques.

France Inter, qui accompagne depuis 2004 la Métropole de Lille, devenue capitale de la Culture, s’installe au cœur de l’événement, le vendredi 13 mai, avec 2 émissions :

La terre au carré de Mathieu Vidard avec Camille Crosnier , en direct à 14h, pour une déambulation dans la ville à la découverte des espaces dédiés aux artistes

de avec , en direct à 14h, pour une déambulation dans la ville à la découverte des espaces dédiés aux artistes On va déguster de François-Régis Gaudry, en public depuis le Tripostal, à 17h, avec Marie-Laure Fréchet, journaliste culinaire, auteure engagée et cofondatrice du Festival Mange à Lille, Florent Ladeyn, chef de l’Auberge Du Vert Mont à Boeschepe, Bloempot et Bierbuik – Bloemeke à Lille et Bertrand Devienne, maraicher - Les Jardins du Nooteboom à Bailleul

Comme pour chacune de ses grandes éditions depuis 2006, lille3000 lancera Utopia avec une fête d'ouverture samedi 14 mai, Midi-Minuit, à Lille. Une fête qui sera une nouvelle fois participative, se préparera plusieurs mois en amont avec les habitants. Des ateliers créatifs se tiendront dans toute la ville dès l’après-midi le jour du lancement. Une fête psyché-tropique s’emparera de la ville de Lille sous une forme nouvelle, avec une succession de propositions artistiques immersives et participatives de midi à minuit. Pour cette édition, la fête d’ouverture sera aux couleurs de la nature. Le public sera invité à rejoindre l’aventure Utopia et à se plonger dans des univers féériques et psychédéliques.

Avec notamment : ART POINT M, TOM VAN DER BORGHT, CIE DU TIRE-LAINE, FLONFONS, GROUPE F, LES PLASTICIENS VOLANTS, LES ORCHESTRES D'HARMONIE DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE ET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE…

►►► lille3000 : Utopiavous proposera ainsi plus de 35 expositions à découvrir dans la ville de Lille, la Métropole Européenne Lilloise et la Région Hauts-de-France.

Le serpent cosmique au Musée de l'Hospice Comtesse, Lille

Nanitos, Jean-François Fourtou / Maxime Dufour photographies

Présentant de nombreux artistes contemporains, du monde entier, pour offrir un regard planétaire, l’exposition se compose de 3 thématiques : - Les hominidés ; explorant la fusion de l’homme avec les formes de la nature, entre métamorphoses et hybridations avec l’animal, le végétal et le minéral. - Le monde naturel ; comme sources d’inspiration et d’émerveillement propices au questionnement sur nos capacités de perception mais aussi de discernement face aux défis écologiques actuels. - Le cosmique : où alchimie, empirisme et sciences se rencontrent pour explorer au-delà des limites de la perception et de la conscience.

Le jardin d’Eden à la maison Folie Wazemmes, Lille

Joana Vasconcelos, Jardim Do Eden, Belvedere, 2011 / Torben Eskerod

Siegrid Demyttenaere & Sofie Lachaert - représentées par lsd2 - ont développé un programme artistique engageant et créateur de débat. Le résultat, intitulé Le Jardin d’Eden, est une présentation séduisante et animée, qui célèbre et stimule la recherche de l’humain pour un monde meilleur à travers le regard critique d’artistes.

Rêves d’encre à l’Espace Pignon, Lille

Utopia - Encre sur papier 250 x 150 cm © Pauline Di Valentin / Pauline Di Valentin

Pauline Di Valentin présente à l’espace Pignon dans le cadre d’Utopia une série de dessins à l’encre sur papier mettant en scène des lieux imaginaires, des architectures, et des végétations. Inspirée par le cinéma et la photographie, elle compose ses tableaux comme des arrêts sur image, laissant ainsi la scène dans une temporalité irréelle, et le spectateur libre d’en imaginer le récit.

►►► Vous pourrez aussi déambuler à travers des randonnées artistiques.

Imaginés avec de nombreux partenaires de la région, les Caps sont des randonnées festives qui proposent au public à la fois de découvrir des artistes (musiciens comédiens, plasticiens) mais aussi d’explorer des lieux, à la campagne, dans une forêt, sur une plage, dans un parc, dans un quartier…

Il y a d’abord l’objectif de se déplacer ensemble et de découvrir le long d’un parcours, un itinéraire, un paysage méconnu ou inconnu. Enfin, et surtout d’être surpris par des propositions artistiques parsemées sur cette randonnée, le temps d’un week-end ou sur la totalité du Cap, en accompagnant les spectateurs-randonneurs d’un bout à l’autre du trajet.

Ces Caps pourront donner lieu à des expérimentations de liens entre les villes et la campagne ou le littoral, permettant aux habitants, et notamment aux familles, de découvrir des sites remarquables et de se laisser transporter par la nature qui les entoure.

►►► Et découvrir de nombreuses métamorphoses urbaines sur l’espace public de la métropole.

Kim Simonsson, Moss People, Rue Faidherbe, Lille

Simulation Rambla / Kim Simonsson - lille3000

« Moss People » se traduit littéralement par Les gens de mousse.

Ces sculptures évoquent un monde imaginaire, souvent peuplé de figures féeriques, sorties de contes nordiques dans lesquels des petits personnages se transforment peu à peu en éléments du monde végétal. Indépendants, la provenance de ces êtres reste mystique et méconnue, alimentant le mystère qui plane au-dessus d’eux. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont décrits comme des enfants sauvages, soudés, au cœur de la nature pour laquelle ils aspirent le plus beau dessein.

Snakes_Vertical / Jaider Esbell.

Jaider Esbell était un artiste et écrivain de l’ethnie amérindienne Macuxi. Disparu fin 2021, l’artiste a joué un rôle central dans le mouvement pour la reconnaissance de l’art indigène contemporain, agissant de manière multiple et interdisciplinaire, combinant le rôle d’artiste, de commissaire, d’écrivain, d’éducateur, d’activiste...

Le travail de Jaider Esbell entremêle mythes indigènes, critiques de la culture hégémonique et préoccupations socio-environnementales. Dans la cour du musée de l’Hospice Comtesse, deux imposants serpents, parés de motifs circulaires colorés, sont dressés en position d’attaque. Bien que réalisée dans une matérialité occidentale - des gonflables - Entidades reflète et véhicule l’imagerie, l’esthétique et les modes de pensées Macuxi.

Symbole de fertilité et d’abondance, ces serpents géants, en transit entre les mondes, continuent de veiller à la protection des peuples indigènes d’Amazonie et de notre nature commune.

►►► D’autres événements verront le jour à travers des projets participatifs :

Les Minitos de Jean-François Fourtou

Nanitos, Jean-François Fourtou / Maxime Dufour photographies

Dans le cadre d’Utopia, une invitation particulière est faite à l’artiste Jean-François Fourtou qui sera présenté au Musée de l’Hospice Comtesse et dans la métropole. lille3000 propose un projet ludique et participatif : la réalisation de Minitos, des sculptures à tête de légumes, inspirées de ses Nanitos qu’il réalise depuis plusieurs années.

Du 13 au 23 décembre 2021, avec des ateliers menés par des constructeurs marionnettistes de la région - Lucas Prieux (ESN), Félix Bin Bellomi (Clamart) et Adèle Couëtil (Clamart) - lille3000 propose aux enseignants, animateurs, responsables d’associations, structures culturelles, sociales, habitants - toute personne relais pouvant à son tour transmettre - de découvrir des techniques de fabrication de ces Minitos au Tripostal de Lille. Ils pourront ainsi transmettre ce savoir-faire dans leurs structures pour que tout un chacun, petits et grands, puisse s’en emparer et en réaliser selon son propre imaginaire.

Toute la programmation ici !