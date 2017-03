Les recettes d'Alessandra Pierini extraites du livre LE CITRON, dix façons de le préparer. Alessandra Pierini (ed. Epure)

Limoncello © Getty

6 beaux citrons frais (de préférence fraîchement cueillis...)

1l. d'eau

700g. de sucre

1 l. d'alcool à 95°

Et un peu de patience.

Lavez et séchez les citrons. Prélevez à l’aide d’un couteau ou un zesteur uniquement l’écorce odorante, sans la partie blanche interne, déposez-la avec l'alcool dans un bocal en verre et refermez hermétiquement. Secouez énergétiquement le bocal et entreposez-le dans un placard sans oublier de bien le secouer chaque jour. Après une semaine, versez dans une casserole 1 l. d'eau avec l’ensemble du sucre, placez ce mélange sur le feu jusqu'au moment où il se sera transformé en sirop (normalement 3 minutes après la première ébullition). Laissez refroidir. Récupérez le bocal, mélangez l'alcool au sirop (sans les zestes de citron) et versez le contenu dans des bouteilles à l'aide d'un entonnoir dans lequel vous aurez placé un tissu très fin qui retiendra les petits débris. Bien boucher les bouteilles et les laisser reposer minimum trois semaines avant de déguster ce breuvage bien frais ou, mieux encore, glacé.

