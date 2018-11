Les dessinateurs hollandais Peter Van Dongen et Teun Berserik reprennent les rênes des aventures de Blake et Mortimer, avec Yves Sente au scénario.

Couverture de La vallée des immortels, tome 25 des aventures de Blake et Mortimer d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs © Sente/ Berserik/Van Dongen/ Blake et Mortimer

La vallée des immortels reste dans le classicisme original voulu par le créateur de Blake et Mortimer.

Les personnages ont été imaginés par Edgar P. Jacobs en 1946 et ils ont vécu sous sa plume jusqu'en 1987, avant d'être repris par divers dessinateurs et scénaristes tels que Jean Van Hamme. Yves Sente en est ici à son 8e scénario pour l'un des duos les plus célèbres de l'histoire de la bande dessinée : Philip Mortimer le scientifique, et Francis Blake, chef du MI 5, deux britanniques bon teint et bien mis.

"La vallée des immortels", page 3 - Tome 25 des Aventures de Blake et Mortimer / Sente-Berserik-Van Dongen/ Blake et Mortimer

Sente, Berserik et Van Dongen sont partis de la toute première aventure, Le Secret de l’Espadon. À la fin, les Anglais avaient vaincu l’Empire jaune du terrible Basam-Damdu. Ici, Hong-Kong, colonie britannique, est menacée par l'avancée de l'armée communiste de Mao Zedong et la fuite des nationalistes de Tchang Kaï-chek. Le professeur Mortimer est là pour mettre au point sa dernière invention, le Skylantern, mais il va se retrouver au cœur d'un trafic de reliques chinoises et croiser l'éternel traître, le colonel Olrik.

Les lecteurs de la série retrouveront dans cette Vallée des immortels les codes d'origine et les personnages-clés.

Ces dessins minutieux et ces cases bavardes pour un récit un poil complexe seront appréciés des nostalgiques du style années 50. Francis Blake, l'agent secret et Philip Mortimer, le professeur sont toujours dans leur rôle de sauveurs de la "civilisation". Un questionnement qui semble un peu dépassé en 2018.

Feuilletez la Vallée des immortels

