Sous l'effet du confinement, certains ont décrété le temps de la libération pour leurs contenus. D'autres étaient déjà dans une logique de gratuité. Voici quelques sites et applis chaudement recommandées pour passer l'épreuve de grand "rester chez soi".

L’opéra de Paris qui diffuse ses productions gratuitement, les éditeurs qui proposent des livres en libre-service, les artistes en concert dans leur salon (et de fait dans le vôtre par la magie des connexions)... La gratuité chemine chaque jour un peu plus dans un univers internet où, au contraire, la tendance était plutôt à la fin du gratuit.

Ce matin la Bibliothèque Nationale de France a communiqué sur les millions de ressources, livres, images, sons, documentaires, disponibles à partir de sa plateforme Bnf.fr ou Gallica.fr. D'autres libèrent des contenus jusqu'ici sous droits. En complément de la mobilisation des médias, et en particulier de l’audiovisuel public, le ministère de la Culture va recenser toutes les offres culturelles numériques gratuites et les mettre à disposition sur son site internet.

De nombreux comptes Twitter et médias en ligne comme la Netscouade, ont pris la peine de faire des sélections dans ces choix pléthoriques. Voici un florilège de ce que l'on peut picorer sur internet pour les enfants ou en famille, gratuitement.

Cultureo, le chat-bot qui vous cultive

C'est gratuit. L'application Cultureo propose de découvrir chaque jour, une œuvre, un monument, en posant des questions, et en dialoguant avec les internautes. "La liberté guidant le peuple ? Tu connais ? Sais-tu que les trois personnages au centre représentent des classes sociales différentes ?" Bref, un système qui occupe intelligemment pendant un quart d'heure ou deux. Cela permet des conversations entre parents et enfants, et de s'évader quelques instants vers des images autres que celles des informations à la télé.

"Nous avons 3 à 4 fois plus de visiteurs par jour depuis l’épisode coronavirus", explique Idriss Ben Khedija. Auparavant, les gens lançaient les podcasts le matin dans les transports. Désormais l'utilisation concerne tous les créneaux horaires de la journée, avec tout de même un pic après la pause déjeuner et le soir.

Lecture gratuite chez Rageot

Les éditions Rageot sont un des grands pourvoyeurs d'histoires pour enfants, éditrices de l'œuvre de l'incontournable auteur de fantasy Pierre Bottero et autres grands succès du genre. Elles offrent en téléchargement gratuit plusieurs titres, étalés dans le temps, tout en continuant de rappeler que les livres s'achètent, encore et toujours, chez les libraires indépendants, en passant commande.

Rageot propose aux jeunes lecteurs et lectrices le téléchargement de titres une heure par jour, avec un programme établi d'avance. L'accès libre se fera sur Net Galley France avec six titres pour commencer. Net Galley est le site d'une communauté de libraires, bibliothécaires, journalistes, blogueurs et professionnels de l’éducation où l'on peut lire et recommander les livres à paraître. On s'y inscrit gratuitement et on a à disposition les livres de quelques éditeurs, pas tous.

Le premier titre mis à disposition par Rageot ce 18 mars de 14h à 15h et il s'agit du premier tome de Terre de brume écrit par Cindy Van Wilder. La jeune Tera vit dans un monde qui a été recouvert d’une substance toxique. Ça vous rappelle quelque chose ?

Le deuxième titre sera disponible le 20 mars de 14h à 15h. Il s'agit du premier tome du Suivant sur la liste écrit par Manon Fargetton, pour la collection Heure Noire. La jeune Izia enquête sur l’accident d’un jeune garçon Nathan, percuté par une voiture. Grâce à ses pouvoirs, elle sait que n’était pas fortuit.

On aura une heure pour télécharger, en espérant que le système fonctionne et ne soit pas trop surchargé.

De la radio pour les enfants

L'offre de podcasts pour les enfants est inépuisable, ou presque. À part les désormais célèbres podcast Oli, et Les Odyssées de France Inter, le monde connecté s'est peuplé depuis longtemps d'une offre éducative ou fictionnelle. Suivez, par exemple, la Puce à l'oreille, avec la vie secrète de l'art, la définition du pastafarisme, ou le mystère du zéro.

La journaliste Marjolaine Koch propose sur son fil Twitter une sélection de plusieurs offres. Suivez-la par ici :

Fabriquer une bande dessinée chez soi

L'application BDnF est gratuite et permet de créer des bandes dessinées à partir d'une banque d'images / BnF

L'offre pour se cultiver sur le net était pléthorique avant, elle l'est encore plus aujourd'hui. Rappelons par exemple l’application gratuite mise au point par la BnF pour concevoir des bandes dessinées. On y trouve une offre d’éléments visuels comme des décors d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eugène Atget, des personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux super colorés ou des affiches de la Belle Époque, bref, un tas d'images gratuites à recomposer et mettre en scène.

Toujours avec la BnF, on peut disposer d'une appli créative sur tablette iPad, la Fabricabrac qui s’adresse aux plus jeunes, et leurs parents.

En puisant dans une sélection d’éléments à positionner, agrandir, réduire ou retourner, l’enfant imagine son animal fantastique et crée ses propres chimères : tête de cerf, corps de cygne, queue de poisson ou ailes de dragon. On peut aussi inventer son pays imaginaire, en plaçant montagnes, îles, fleuves, villes et habitants sur le fond de carte ancienne de son choix, ou bien manipuler des alphabets imagés pour créer une affiche. Pour les plus curieux (et les plus grands), des notices sont rédigées spécialement.

Neil Young dans son salon (et le vôtre)

"Restons rock dans un monde libre !" C'est ce qu'on peut lire sur le site du chanteur Neil Young. Cette fois, on peut être sûr d'avoir des places pour son prochain concert, et certains de le faire découvrir à toute sa famille. Pour les inconditionnels de Harvest, restés fidèles, et détenteurs ou pas du dernier album du chanteur canadien-américain, rendez-vous sur les réseaux sociaux "sauf Facebook", précise le chanteur. Il promet une série de sessions depuis chez lui, guitare en mains, filmées par son épouse. En tant qu'artiste engagé, son initiative a été saluée par les partisans de Bernie Sanders aux État-Unis.

Il n'est pas le seul à faire ce type de propositions. Matthieu Chedid a ainsi fait son concert hommage à sa grand-mère Andrée Chedid, poétesse et écrivaine. D'autres ont fait des sessions plus ou moins improvisées.

Échappez-vous avec "Manon" qui voit le vieux monde s'éteindre

Manon, opéra de Jules Massenet / Opera de Paris

C'est le thème de l'opéra de Massenet que l'Opéra de Paris met en ligne gratuitement : Manon, qui voit la vieille société de la Régence s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d’une liberté nouvelle. Elle fuit le couvent pour retrouver un amoureux.

Si l'Opéra vous a toujours semblé trop cher, c'est le moment de s'y frotter, sans risque sanitaire, ni financier. Attention pour Manon, l'offre n'est disponible que jusqu'au 22 mars. Sur le site de l'Opéra, d'autres spectacles sont à voir, selon les dates. Ces mesures de mises en ligne gratuites remplacent le dispositif précédent, et payant, de diffusion dans les salles de cinéma.

Une évasion intimiste

L'intimiste est une newsletter pour celles et ceux qui préfèrent l'écume des jours à celle de l'actualité. Malgré les effets de l'épidémie de coronavirus, ce média en ligne, peu connu, mais tenace, continue de partager les œuvres de photographes où se lisent lenteur, tendresse, poésie, nature, instants suspendus au creux desquels l'espoir peut naître et vivre. Abonnez-vous, ça fera au moins une bonne nouvelle chaque semaine.