Le 5 juin prochain sera annoncé le "Livre Inter 2017", choisi par 24 jurés sous la présidence d'Elisabeth Badinter. Découvrez ici l'un des dix livres sélectionnés, raconté par son auteur au micro d'Eva Bettan.

Aurélien Bellanger :

C'est un livre sur la région Île-de-France que j'aime beaucoup, [...] sur Paris réunie avec sa banlieue. C'est l'histoire de quelqu'un qui va faire un parcourt relativement improbable : un jeune homme bien né dans l'Ouest parisien qui va être de plus en plus attiré par l'Est - en caricaturant je dis "l'Est maudit" de la métropole.