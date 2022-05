Un album pour les petits avec une histoire douce teintée de nostalgie des étés de l'enfance.

Détail de la couverture de Clovis et Oups, Marin d'eau douce, d'Aurélie Valognes et François Ravard © Flammarion jeunesse

Il y a du Petit Nicolas, et du Boule et Bill dans ce livre… François Ravard et Aurélie Valognes signent les aventures d’un petit garçon et de son chien. Clovis a le nez en trompette et les cheveux blonds en pétard. Oups, même nez est un petit chien au pelage tacheté blanc et marron.

Dans cette histoire douce sur des vacances en Bretagne, les grands-parents accueillent leur petit-fils avec une joyeuse bienveillance. Ils l’emmènent à la plage, rendre visite aux poules, et organisent des jolies virées à vélo...

Rien de très original, mais le bonheur de Clovis est palpable grâce au dessin aux couleurs pastels assez évocateur… Une bouffée d’air frais pour les petits.

Comment dessiner Clovis et Oups, la leçon de dessin de François Ravard

Clovis et oups, Marin d'eau douce de François Ravard et Aurélie Valognes est paru chez Flammarion.

Planche de Clovis et Oups de François Ravard et Aurélie Valognes / Flammarion jeunesse

