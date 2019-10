"Midi pile", est un superbe album jeunesse signé Rebecca Dautremer sur ce qui peut ce passer AVANT un rendez-vous. Ce livre, véritable trésor de délicatesse est à mettre entre les mains de tous les enfants à partir de six ans. On vous dit pourquoi.

Page de "Midi pile" de Rebecca Dautremer © Sarbacane

L’histoire est simple : le lapin Jacominus Gainsbourough (dont c'est le deuxième album après Les riches heures de Jacominus Gainsbourough) a rendez-vous avec sa douce à midi pile. On va vivre son attente entre angoisse, confession (« Il est seulement 9h20 et je t’attends déjà »), projection de ce que l’autre vit avant les retrouvailles.

Une belle mise en scène de l'attente

A la lecture des images splendides de ce livre découpé, on pense au lapin d'Alice au Pays des merveilles de Lewis Caroll, et à cette remarque du renard dans Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry :

Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, dès trois heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. A quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai ; je découvrirai le prix du bonheur !

L’attente est un sujet littéraire par excellence : En attendant Godot de Samuel Beckett, Le Désert des Tartares de Dino Buzzati, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq... Mis à hauteur d’enfant, le temps à attendre est interrompu ici par la visite du voisin, les enfants qui font l’école buissonnière... Et l’impatience, sentiment connu de l'enfance, est palpable.

L’objet "Midi pile" est magnifique

On feuillette, avec précaution, les pages de ce livre découpé, où au fur et à mesure apparaissent des décors superbes : des framboisiers, le portail du jardin, les devantures des magasins sur la route du rendez-vous, les bateaux sur le port…

Les pages de Midi pile sont découpées au laser (D’où le prix élevé, presque 50 €, mais le livre les vaut) pour laisser apparaître les trous. Une technique qui a demandé certainement beaucoup de travail, de patience et de minutie à son auteure avant d’être reproduit en imprimerie. Le genre de travaux que l’on peut faire… en attendant quelqu’un.

Un dessin délicat sur lequel on va passer du temps

Tout est fait pour se sentir bien dans cet univers enfantin. Les couleurs peintes à la gouache sont claires, chaleureuses, et les visages des personnages, tous des animaux, sont joyeux.

On lire ce livre pendant des heures : lecture simple de l’histoire ou se laisser guider par les images, mais on peut aussi passer beaucoup de temps sur chaque page à guetter la délicatesse des détails…

Un trésor à mettre entre les mains de tous les enfants à partir de six ans.

Midi pile de Rebecca Dautremer / Sarbacane

Midi pile de Rebecca Dautremer est paru chez Sarbacane

