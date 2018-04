Confession étonnante que celle du philosophe, invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Et on ne parle pas de n'importe quel poème, mais d'un monument : "Le cimetière marin".

Même si vous ne l'avez jamais lu, vous connaissez Le Cimetière Marin. Pour deux raisons : Brassens et Miyazaki. Dans ce long poème, Paul Valéry évoque donc un cimetière. Celui où il a de grande chance d'être enterré. Celui de sa ville natale : Sète.

Brassens le mentionne dans sa Supplique pour être enterré à la plage de Sète.

Déférence gardée envers Paul Valéry,

Moi, l'humble troubadour, sur lui je renchéris,

Le bon maître me le pardonne,

Et qu'au moins, si ses vers valent mieux que les miens,

Mon cimetière soit plus marin que le sien,

Et n'en déplaise aux autochtones