"Lorsqu'on est regardé, c'est une beauté absolue" - Le best-of de Boomerang

Augustin Trapenard recevait l'ancien James Bond Pierre Brosman, le chanteur Dave, l'actrice Hafsia Herzi, l'écrivain Patrick Deville et l'académicienne Danièle Sallenave dont le best-of vous propose de revivre les meilleurs moments de la semaine.

Joséphine Dumoulin a préparé le best-of de Boomerang de cette semaine, à partir des entretiens d'Augustin Trapenard :

Best-of de Boomerang du 13 septembre 2019

Pierce Brosnan, honoré par le Festival du cinéma américain de Deauville

"Le fait de devenir acteur est venu de ce rêve : être sur scène, déclamer. Vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on remplit cet espace, et je me suis rendu compte que j'aimais que l'on me regarde.

J'aimais être admiré, être sur scène

Je pense que si vous avez une voix informée, il faut être capable de parler de ce qui vous importe, et j'ai parlé à de nombreuses reprises en ce qui concerne l'environnement, le désarmement nucléaire, la déforestation, la pêche à la baleine, et ce sont des questions, des problèmes qui me sont importants, ce qui me peine véritablement et quand on vous demande de parler, on s'entoure avec les bonnes personnes pour une cause qui est importante.

Vous savez il y a tellement à digérer aujourd'hui, les gens ont perdu la simplicité, la gentillesse de la vie, il y a tellement d'humiliations qui sortent de la télé-réalité, qui a d'ailleurs eu une telle mauvaise influence sur mon pays, l'Amérique".

Dave sort son dernier album "Souviens-toi d'aimer" produit par Renaud

"Ce qui me frappait à l'église, quand j'avais 10 ans, c'était la pasteur, elle avait une toge, elle parlait, je voulais être à sa place, je voulais qu'on m'écoute, c'est d'un égocentrisme rare comme tous les artistes.

Je voulais être sur scène

Mon père était francophile, j'ai grandi avec la bombe atomique de Boris Vian chantée par Marcel Mouloudji ou encore avec Catherine Sauvage, tous les chanteurs des années 1950'".

Hafsia Herzi vient de réaliser son premier film "Tu mérites un amour"

Rien n'arrête la création et l'art, tout est possible

Ce film en est la preuve, cela n'existe pas dans le cinéma un film fait sans financement, sans rien du tout, cela n'arrive pas et vraiment cela a été un challenge artistique pour pouvoir donner de l'espoir à la jeunesse. C'est mon devoir d'essayer de transmettre quelque chose sinon j'ai l'impression de servir à rien".

Patrick Deville signe une nouvelle traversée dans son dernier roman "Amazonia"

J'ai grandi dans un hôpital psychiatrique, j'avais une malformation congénitale des jambes et alors que je savais marcher avant, j'ai passé un an et demi ou deux ans allongé dans une coquille de plâtre. Ne sachant pas quoi faire de moi, on m'a appris à lire et le premier livre que j'ai lu c'était "le tapis volant" qui racontait l'histoire d'un enfant de mon âge, le petit Michel, qui possédait un tapis magique dans sa chambre, pouvait s'asseoir à tout moment dessus, c'était un tapis représentant un planisphère, il pouvait s'asseoir à un endroit et formuler la formule "abracadabra" et se trouvait là.

Il arrive des moments, qu'on peut justement appeler des épiphanies, des petits surgissements où on se dit "pour cela je fais bien d'être vivant".

Danièle Sallenave et son regard d'académicienne avisé

"La vraie grande nouveauté aujourd'hui, c'est que personne ne veut que l'on pense pour lui, les femmes ne veulent pas qu'on leur disent ce qu'elles doivent faire. Être quelqu'un qui subit ce n'est pas un destin...

Il faut être quelqu'un qui agit, qui peut "être"

Qu'est-ce qu'on découvre quand on est enfant ? On découvre les limites de son corps, le monde tout court, naturel, on est pris par les mots.

On lit parce que sinon on meurt, pas physiquement mais on risque de s'étioler intérieurement. On risque de croire qu'on est suffisamment alimentés par toutes les choses qui se présentent, comme l'actualité, mais on n'est pas vraiment nourris".