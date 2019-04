Queer, féministe et intersectionnel, Loud & Proud est un festival qui questionne la représentation et la visibilité des femmes et des minorités sexuelles dans la culture. Le festival revient pour une troisième édition !

Lotic 2 © Matt Lambert

Cet été, pour la 3eme fois, la Gaîté Lyrique est fière de produire la nouvelle édition de Loud & Proud, le festival des cultures queer.

Au programme, 4 jours de fête pour représenter et rendre visible les femmes et les minorités sexuelles dans la culture à travers des concerts, des ateliers, des performances, des rencontres et des projections.

Loud & Proud est un festival queer, féministe et intersectionnel qui questionne la représentation et la visibilité des femmes et des minorités sexuelles dans la culture. Il entend redonner la priorité à ces corps et à ces identités qui mettent à mal les normes de genre, de race ou de classe, en programmant, sur quatre jours de découvertes, des concerts, des ateliers, des performances, des rencontres et des projections.

Angel Ho / Jody Brand

En américain, queer est une insulte qui signifie "bizarre", "chelou", "tordu" mais aussi "tapette" et "gouine" en opposition au mot "straight" qui, lui, désigne la norme hétérosexuelle. L’insulte a été récupérée dans les années 90 par les minorités sexuelles pour revendiquer avec fierté ces identités différentes, à la marge. Désormais, le queer est un courant de pensée militant, une grille de lecture utile pour interroger le genre, les normes sociales et sexuelles, ainsi que les rapports de domination qui en résultent.

La culture queer, qu'est-ce que c'est ? Des œuvres, des savoirs et des discours, puissants, beaux et drôles, qui interrogent ces normes et ces rapports de domination. Des productions porteuses de valeurs émancipatrices et solidaires qu'il est urgent de défendre à l'heure où les principes d’égalité et de fraternité sont largement mis à mal. Il s’agit donc de partager cette culture queer, de la célébrer et de la donner à voir dans un contexte cohérent et riche de sens qui permette à tous d’avoir une idée plus précise de ce que cette culture exprime.

Programme des concerts, DJ set et autres festivités :

► Jeudi 4 juillet : Virginie Despentes, Béatrice Dalle & Zëro + FAKA + Lotic + Colin Self

► Vendredi 5 juilet : Nakhane + Girlpool + First Hate + Sacred Paws + Arlo Parks

► Samedi 6 juillet : Fatima Al Quadiri + Robert Owens + Violet + Lala &ce + Vjuan Allure + Angel Ho + Nyoko Bokbaë

► Dimanche 7 juillet : Everything Black and Yellow : Kiki Ball voguing - The House of Revlon

Violet / João Viegas

Sacred paws / Katherine Rose

Programme des rencontres et ateliers

► Passée la date limite : atelier-discussion autour de l'âgisme et des normes liées à l'âge comme source de discrimination. Comment comprendre ces normes pour mieux les contrer ? Avec Juliette Rennes, sociologue et maîtresse de conférence (E.H.E.S.S.) et autrice de L’Encyclopédie du genre.

► Gay Friendly, acceptation et contrôle de l’homosexualité à Paris et New York : rencontre avec la sociologue Sylvie Tissot autour de son ouvrage (éd. Raisons d’agir) sur la gayfriendliness comme ultime forme de la domination hétérosexuelle.

► Les lesbiennes ne sont pas des femmes : conférence de Ilana Eloit-Siloussi, qui présente une histoire politique du militantisme lesbien.

Programme des projections

► Carte blanche au festival WTF : sélection de courts métrages sur les sexualités alternatives et dissidentes.

► Carte blanche au collectif What’s your Flavor X Collectif Jeune cinéma : sélection de courts métrages expérimentaux dans une perspective queer.

Source Loud & Proud