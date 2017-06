Le grand spectacle pyrotechnique Louis XIV, Le Roi de Feu revient pour de nouvelles dates

Louis XIV le roi de feu © Château de Versailles

Dès sa prise de pouvoir, Louis XIV décida de privilégier Versailles et entama rapidement la construction de jardins somptueux et d'un palais qui devait être le plus beau d'Europe.

Pour donner du faste à ce domaine en construction ( pendant 30 ans!), Le Roi inventa des fêtes extraordinaires dans les jardins, et en 1664 les Plaisirs de l'Ile Enchantée rassemblèrent tous les talents artistiques autour du jeune souverain et de sa Cour, pour un événement artistique qui fit date et reste le symbole même des fêtes de Cour. La pyrotechnie y prit une place essentielle, qu'elle devait conserver à Versailles.

Dans Louis XIV, Le Roi de Feu, c'est le Roi Soleil lui-même qui est metteur en scène du spectacle. Véritable maître des artificiers, il nous transporte à travers de multiples tableaux dont il est l'ordonnateur, composés de feu et de lumière. Composant tour à tour un tableau illustrant le Dieu Mars et la guerre, image du jeune souverain victorieux; puis une évocation du Dieu d’Apollon, symbolisant la beauté juvénile et la protection des Arts, si chers à Louis le Magnifique ; puis c'est Jupiter, Souverain des Dieux et pouvoir suprême que Louis le réformateur de l'Etat illustre de mille feux. Mais il finit par retrouver le Soleil, son astre, représentant sa puissance sur tous et sa gloire universelle, couronnées d’un inoubliable final pyrotechnique comme seul le Groupe F sait en offrir.

Louis XIV, Le Roi de Feu, mêle pour cette soirée à Versailles les moyens croisés des flammes, des feux d'artifice, de la vidéo et des personnages lumineux et porteurs de feu : Groupe F fête le Roi Soleil à la hauteur de sa gloire !