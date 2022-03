L’exposition collective Love Songs offre un nouveau regard sur l’histoire de la photographie à travers le prisme des relations amoureuses.

Aujourd’hui, comme hier, les auteurs font œuvre de leur intimité. Réunissant 14 séries réalisées par les plus grands photographes des 20e et 21e siècles, l’exposition Love songs, photographies de l’intime à la Maison européenne de la photographie rassemble des chefs d’œuvre de la collection de la MEP et des prêts d’artistes contemporains majeurs, dont certains sont présentés pour la première fois en Europe.

Au cœur de l'exposition, les ensembles de Nobuyoshi Araki et Nan Goldin constituent le point de départ de cette relecture inédite.

L'œuvre des deux photographes est confrontée aux séries d'autres auteurs majeurs tels que René Groebli, Emmet Gowin, Larry Clark, Sally Mann, Leigh Ledare, Hervé Guibert ou Alix Cléo Roubaud et d'artistes contemporains comme JH Engström & Margot Wallard, RongRong&inri, Lin Zhipeng (aka n°223), Hideka Tonomura ou Collier Schorr.

S’inspirant de la « Ballade » de Nan Goldin (« The Ballad of Sexual Dependency », 1986), Love Songs est conçue comme une compilation musicale que l’on offrirait à un amant. La première partie de l’exposition – la face A – est composée de séries des années 1950 à 1990. La deuxième partie – la face B – présente des images des années 1980 à aujourd’hui.

Le Parcours Face A : années 1950 - 2000

Répartie sur les deux étages principaux de la MEP, Love Songs débute avec des séries classiques des années 1950 à 2000 mettant en scène l'intimité, le désir et l'intensité des émotions, telles que celles de René Groebli (« L'Œil de l'amour », 1952), Emmet Gowin (« Edith », 1967-2012) et Nobuyoshi Araki (« Sentimental Journey », 1971 et « Winter Journey », 1989-1990).

Suivent les travaux de deux photographes français, Hervé Guibert et Alix Cléo Roubaud, tous deux marqués par l’approche d’une mort certaine, sacralisant les derniers moments avec l’être aimé.

Arrivent enfin les ensembles fondateurs de Larry Clark (« Tulsa », 1963-1971), et Nan Goldin (« The Ballad of the Sexual Dependency », 1973-1986) qui ont ouvert les frontières de l’intime à des générations de photographes.

Toutes les séries présentées dans cette première partie sont issues des collections de la MEP

Face B : années 2000 - 2020

Le second étage de l'exposition présente des travaux plus contemporains, réalisés depuis les années 2000 jusqu’à nos jours.

Deux histoires d’amour fulgurantes vécues et photographiées par deux couples de photographes y sont présentées : le suédois JH Engström et la française Margot Wallard (« Foreign Affair », 2011) d’un côté, et le chinois Rong Rong et la japonaise Inri (« Personal letters », 2000), de l’autre.

Suivent les travaux de Sally Mann (« Proud Flesh », 2003-2009) et Collier Schorr (« Angel Z », 2020-21) qui photographient tous deux le corps de leur partenaire dans des contextes différents.

Enfin trois séries plus iconoclastes clôturent l’exposition : celles de Lin Zhipeng, aka n°223 (« Photographed Colors of Love », 2005-2021), qui dévoile de façon ludique la sexualité de la jeunesse dans la Chine d’aujourd’hui, Leigh Ledare (« Double Bind », 2010), qui revient sur sa relation avec son ex-femme et Hideka Tonomura (« Mama Love », 2007), qui s’immisce dans la vie amoureuse de sa mère.

Simon Baker

Frédérique Dolivet

Pascal Hoël

