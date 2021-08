Dans leur nouveau film "Les Fantasmes", David et Stéphane Foenkinos interrogent le désir, à travers les histoires de 6 couples et leur fantasmes. Et l'on découvre que non seulement les fantasmes ont tous un nom médical mais aussi qu'on en répertorie plus de 250.

Karine Viard et Jean-Paul Rouve dans "Les fantasmes" © Bertrand Vacarisas - 2020 Mandarin Production - Gaumont

Les Fantasmes s’inspire de If You Love Me un film australien de Josh Lawson sorti en 2014. Six petites histoires de couple, six duos. Chacun son fantasme, chacun son histoire. S'ils ont gardé le procédé les frères Foenkinos ont totalement repensé la structure de certaines histoires et en ont écrit de nouvelles.

Film à sketches, Les fantasmes, a permis à David et Stéphane Foenkinos de travailler avec de nombreux acteurs, de s'offrir au passage un casting 5 étoiles et de créer des couples totalement inédits au cinéma.

Pour choisir les fantasmes qu'ils mettraient en scène, les deux réalisateurs se sont livrés à une véritable étude sociologique, rencontrant des praticiens et effectuant leur propre recherche jusqu'à dresser une liste de près de 250 fantasmes (Ce qui ouvre la perspective de quelques suites possibles).

"On voulait d'abord commencer un petit peu en douceur avec des choses qu'on connaissait, un peu traditionnelles. Ensuite, il fallait que pour nous, ce soit matière à des mini narrations qui nous permettaient d'aller parfois un peu loin. Mais c'est ça aussi qui a plu aux comédiens."

La ludophilie

Le ludophile aime les jeux, voire les collectionne. Et lorsqu'il est question de fantasme, le voici adepte des jeux de rôle. Le couple qui va s'adonner aux saynètes pour redynamiser son désir, c'est Denis Podalydès et Suzanne Clément.

David Foenkinos : "Les fantasmes dans l'histoire de Denis Podalydès, ou Jean-Paul Rouve, on les prend vraiment au premier degré. C'est comme s'ils faisaient de la philatélie. On est vraiment dans un rapport très simple à leur désir parce que pour eux, c'est une évidence."

L’autagonistophilie

L’autagonistophile est excité d’être regardé lorsqu'il fait l’amour. Ce couple exubérant est campé par Karine Viard et Jean-Paul Rouve. Et c'est donc la première fois que ces deux-là jouent ensemble devant une caméra, pour le grand bonheur de leurs réalisateurs.

"Voir d’immenses comédiens se rencontrer, la plupart pour la première fois, et principalement dans un lit… notre plaisir était immédiatement là !"

La sorophilie

Le sorophile a un faible pour la sœur de sa femme. Ramzy Bedhia, en couple avec Alice Taglioni va ainsi tomber fou amoureux de la sœur de celle-ci qui dans le film a les traits de Joséphine de Meaux.

"Notre motivation principale était de rester le plus réaliste possible. Aussi incongrues que soient les situations, l’identification doit toujours nous permettre d’appréhender ce que vivent nos personnages avec empathie. Que cela nous excite, nous dérange ou nous révulse."

La thanatophilie

Le thanatophile est excité par tout ce qui concerne la mort. Ne pas confondre avec le nécrophile qui pratique l'acte sexuel avec des cadavres. Monica Bellucci et Carole Bouquet arpentent ainsi les cimetières et les cérémonies funèbres pour alimenter leurs jeux érotiques.

Carole Bouquet envoyait des messages le matin du premier jour de tournage à tous ses amis en disant 'Je vais vivre ton fantasme, je vais passer la journée au lit avec Monica Bellucci.'

Carole Bouquet et Monica Bellucci dans "Les Fantasmes" / Bertrand Vacarisas - 2020 Mandarin Production - Gaumont

La dacryphilie

Le dacryphile est excité par les larmes de son partenaire. En l'occurrence, c'est Céline Salette qui éprouve du plaisir à voir pleurer son conjoint interprété par Nicolas Bedos.

"Tous les comédiens ont plongé la tête la première dans le projet. Cela les amusait. On se souvient par exemple de Nicolas Bedos nous disant : 'Et donc, je vais devoir pleurer pendant quatre jours ?' ou encore William Lebghil : 'Je suis donc en couple avec Joséphine Japy… et il ne se passe rien ?' "

Parce qu'en effet le dernier fantasme abordé est...

L’hypophilie

L'hypophile est excité de ne plus faire l’amour. Et c'est un "vrai" fantasme affirment les deux frères.

"À une époque où, finalement, la sexualité est partout et accessible d'une manière immédiate, il y a cette tendance à une forme d'introspection affective, si j'ose dire, et de plus en plus de jeunes se mettent en retrait de la vie sexuelle. C'est une vraie tendance. Ça nous amusait vraiment d'avoir ce jeune couple qui se démarquait de leur groupe d'amis, avec toujours l'idée de travailler sur une chute qui, on l'espère, sera assez risible".

Interroger le désir

Les fantasmes est un film sur les fantasmes de six couples mais aussi, et surtout, sur le désir et la communication dans le couple : "C'est un film sur la tentative d'épanouissement. Le désir de vivre une vie épanouie à deux ou seul. C'est vraiment une comédie sur la quête de ce bonheur-là"

On voulait surtout dire qu'aujourd'hui, il y a plein de manières d'aimer ou de ré-aimer.

Il y a beaucoup de couple qui ont le désir de durer et de durer différemment, peut-être en se réinventant. Donc, réinventons nous."