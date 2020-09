Depuis ce mardi matin, la chaîne M6 a adopté de nouvelles couleurs, un nouvel habillage tranchant avec celui qui était à l'antenne depuis plus de dix ans. À cette occasion, franceinter.fr vous propose de tester vos connaissances sur l'histoire, les programmes cultes, les génériques, de la chaîne privée.

Le siège de M6, à Neuilly-sur-Seine © AFP / Martin BUREAU

C'est une petite révolution sur les écrans télévisés : ce mardi, la chaîne M6 a changé d'allure. Les téléspectateurs fidèles de la chaîne ont eu la surprise, à compter de ce 1er septembre, de ne plus voir apparaître le très massif logo M6 qui se déplaçait de bandes-annonces en jingles pub au son du très entêtant "Oh Oh Oh M6". À la place, des animations faisant la place à de la 2D et des aplats de couleur, un nouveau design sonore et des codes visuels inspirés des pratiques numériques, selon la chaîne. C'est la première fois depuis 2007 que M6 revient à un logo "plat".

À cette occasion, la rédaction de franceinter.fr vous a concocté un quiz pour tester vos connaissances sur M6, son histoire, ses génériques et programmes cultes, ses animateurs et animatrices. En 15 questions, vérifiez si vous êtes un expert ou une experte (ou si vous êtes un peu trop accro à la télé, c'est selon les points de vue).