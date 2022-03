Le Machu Picchu… La seule mention de ce nom évoque des images de la cordillère des Andes, de la luxuriante forêt du Pérou et d’une mystérieuse cité perchée au-dessus des nuages qui représente le symbole éternel de l’empire Inca.

Machu Picchu © World Heritage Exhibitions

Une exposition exceptionnelle proposée par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine retraçant les 3000 ans de civilisations Précolombiennes, jusqu’au mystère du Machu Picchu.

►►► France Inter vous propose en avant-première une visite sonore de l’exposition avec Daniel Fievet dans son émission Le temps d’un bivouac samedi 9 avril à 16h. Une déambulation micro en main qui le mènera dans les différentes galeries de l’exposition : la Cité dans les nuages, le Monde andin, le voyage du Héros Mochica Ai Apaec, la chasse du Daim, le Sacrifice, trinquer avec les Dieux, à la rencontre des ancêtres et le Machu Picchu aujourd’hui.

Au-delà de la traditionnelle exposition de remarquables objets archéologiques, l’exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou est une véritable expérience immersive dans l’univers des sociétés de l’ancien Pérou qui ont façonnées durant plus de 3 000 ans la grande histoire de la civilisation andine.

Machu Picchu / World Heritage Exhibitions

Elle vise à faire découvrir virtuellement ce site exceptionnel du patrimoine mondial de l’Unesco. La réalité augmentée, qui intègre des contenus digitaux visuels et audibles (textes, images, vidéos, objets animés en 3D), permet de combiner des objets virtuels et réels et de renforcer le discours narratif. La fermeture historique du Machu Picchu pendant 8 mois, pour cause de Covid-19, a été l’occasion unique de faire voler des drones à travers ce magnifique site.

Machu Picchu / World Heritage Exhibitions

Machu Picchu / World Heritage Exhibitions

En lien avec la volonté de créer des émotions et du sens, l’exposition propose des solutions innovantes pour mieux exposer et communiquer le patrimoine matériel et immatériel que le Pérou et ses musées préservent.

Le Pérou apparaît très tôt comme un foyer historique majeur. Dès les époques les plus reculées, la région andine, avec ses contreforts côtiers et orientaux, se présente comme un monde divers et pluriel, où de nombreuses petites formations ethniques et politiques coexistent parfois pacifiquement mais elles sont souvent en concurrence ou en conflit.

Au-delà de ce morcellement, de la diversité des milieux et des langues et de la multiplicité des styles artistiques, ces sociétés possèdent une même base culturelle, issue d’une longue histoire de contacts et d’échanges. C’est ce cadre général que nous appelons « la civilisation de l’ancien Pérou ». Les Incas en sont les héritiers et intègrent pour la première fois l’ensemble des sociétés et de leurs réussites en une même organisation politique.

Ornements d’oreilles avec mosaïque de l’oiseau-guerrier Culture Mochica 100 - 800 apr. J.-C. / Musée Larco, Lima-Pérou

Coiffe frontale avec plumes métalliques Culture Chimu 1100 - 1470 apr. J.-C. / World Heritage Exhibitions

Quipu inca. Culture Inca 1438 - 1532 apr. J.-C. Sierra du sud / Musée Larco, Lima-Pérou

Témoins d’un développement culturel millénaire, les vestiges matériels des sociétés du Pérou préhispanique sont loin d’avoir livrés tous leurs secrets. La période correspondant à la domination des Incas est la plus connue grâce aux écrits des chroniqueurs espagnols du XVIe siècle. L’empire dit « des Quatre Directions » (Tahuantinsuyo) – beaucoup plus étendu que le Pérou actuel, dans la mesure où il débordait très largement sur l’Equateur, la Colombie, la Bolivie et le Chili d’aujourd’hui – marque à la fois l’apogée culturelle du Pérou précolombien en même temps que le moment de son effondrement qui est lié à l’arrivée des conquérants espagnols en 1532.

Concurrencé uniquement par l’Égypte ancienne en termes de longévité et par Rome en termes d’ingénierie, le Pérou précolombien était habité par des sociétés puissantes et sophistiquées. Durant 3 000 ans, celles-ci ont prospéré sur un vaste et riche territoire qui s’étendait des eaux fertiles de la côte Pacifique en passant par le désert rocheux jusqu’aux plateaux andins avant de s’enfoncer dans le bassin tropical de l’Amazone. Perché sur une crête montagneuse au-dessus d’une forêt de nuages et surplombant la forêt tropicale, le Machu Picchu est le symbole incontestable des réussites du grand empire Inca.

Parures de seigneurs chimus en argent, Salle des ors / Musée Larco, Lima, Pérou

L’exposition vous emmène dans cette cité mystérieuse, construite et abandonnée en moins d’un siècle, et vous fait voyager à travers l’histoire et les richesses naturelles de l’un des plus fascinants berceaux de civilisation.

Vous voyagerez aux côtés du héros mythologique Ai Apaec et découvrirez les mystères de la cosmovision andine à travers une sélection fine de 192 objets funéraires provenant de tombes royales, qui incluent les spectaculaires parures de seigneurs andins et qui font partie de l’une des plus grandes collections d’or et d’argent ayant jamais voyagé hors du Pérou.

Masque funéraire représentant le visage d’Ai Apaec Culture Mochica 100 - 800 apr. J.-C. / Musée Larco, Lima-Pérou

►►► Commissariat

Une exposition produite par World Heritage Exhibitions LLC, avec Cityneon, Museo Larco et Inkaterra

Carole FRARESSO Commissaire de l’exposition, Chercheuse associée au Musée Larc

Commissaire de l’exposition, Chercheuse associée au Musée Larc Ulla HOLMQUIST PACHAS Directrice du Musée Larco de Lima, co-commissaire de l’exposition

Avec l’autorisation exclusive accordée par le Gouvernement du Pérou, le producteur singapourien de l’expérience virtuelle et coproducteur de l’exposition, Cityneon Holdings, a tiré parti de la technologie pour créer une expérience associant la réalité virtuelle, un système de réalité augmentée et d’autres éléments d’interaction individuelle.

La société World Heritage Exhibitions (WHE) est le leader mondial spécialisé dans la production, la promotion et la conception d’expositions internationales.

Inkaterra est le pionnier de l’écotourisme et du développement durable au Pérou depuis sa création en 1975.

Fondé en 1926 par l’archéologue péruvien Rafael Larco Hoyle, le musée Larco invite ses visiteurs à découvrir plus de 5 000 ans d’histoire du Pérou ancien, à travers une fascinante collection d’art précolombien d’environ 45 000 objets.

►►► Galerie des expositions temporaires - Cité de l'architecture & du patrimoine – Palais de Chaillot - 1 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris