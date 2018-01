Une recette de Blandine Boyer extraite de son dernier livre : "200 recettes du monde inratables" (Larousse)

Préparation : 10 min Réfrigération : 1 h Fumage/cuisson : 10 à 15 min ( + cuisson pommes de terre)

Pour 4 personnes :

1 cuill. à café de poivre mignonnette

1 cuill. à café de fleur de sel

500 g de filets de maquereau frais avec la peau (ou de pavé de saumon avec la peau)

1 poignée de copeaux (ou de sciure) pour fumoir, de préférence de hêtre ou de chêne

4 pommes de terre cuites à l’eau avec la peau, éventuellement des vitelottes pour la couleur

Pour la sauce :

4 cuill. à soupe d’huile d’olive

1 Fjord

2 cuill. à soupe de vinaigre de cidre

1 cuill. à café de moutarde

Frottez le poisson avec le poivre et le sel. Mettez au frais au moins 1 heure.

Pendant ce temps, faites tremper la sciure dans un bol d’eau. Déposer le petit récipient au centre du grand et entourez-le avec la sciure bien essorée dans vos mains. Déposer le panier ou la passoire sur le dessus avec les pommes de terre et le poisson au dessus, peau vers le bas.

Allumez la hotte, couvrez et chauffez à feu vif. Lorsque la fumée commence à se dégager, baissez le feu au minimum et laissez le fumage s’effectuer pendant 10 minutes (15 minutes pour le saumon).

Dans un saladier, mélangez l’huile, la crème fraîche, le vinaigre et la moutarde. Retirez la peau du poisson, défaites-les en morceaux à la main et ajoutez-les à la sauce avec les pommes de terre pelées et tranchées. Mélangez délicatement et servez tiède.

Vous trouverez des copeaux dans les jardineries ou sur Internet, mais vous pouvez aussi en récupérer chez un bricoleur en vous assurant que le bois n’a pas été traité.

► (Ré)écouter On va déguster : Plein feu sur le goût fumé