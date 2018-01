Si Marcel Proust se décline souvent par sa Recherche, son célèbre questionnaire ou sa fameuse madeleine, restent dans l’ombre des pans entiers de sa vie et de sa personnalité. Fouillons un peu, tout est là sur France Inter, il suffit d’écouter et de savourer les brillants éclats de l’œuvre proustienne.

Dédicace de Marcel Proust dans une édition originale du livre "Du Côté de chez Swann" vendue à Sotheby's en septembre 2017 © AFP / Thomas Samson

Pour dépasser certains clichés autour de l’un de nos plus célèbres écrivains, France Inter invite régulièrement des spécialistes de Marcel Proust : Claude Hagège, Mireille Naturelle, Antoine Compagnon, Jean-Claude Carrière ou Jean-Yves Tadié, pour un kaléidoscope de sensibilité et d'intelligence afin d'enrichir notre approche de ce phénomène littéraire.

Antoine Compagnon

Chaque semaine de l’été 2013, dans Un été avec Proust, un spécialiste est aux côtés de la productrice-animatrice, Laura El Makki, pour évoquer une thématique du roman dont les plus belles pages sont lues par de grands comédiens.

Auteur de Proust entre deux siècles et professeur au collège de France, Antoine Compagnon contextualise l'œuvre dans l'histoire de la littérature, balaie les préjugés et nous encourage à comprendre La Recherche comme un classique "imparfait" :

Antoine Compagnon :

Je crois que les grands livres sont toujours inclassables et c'est cela qui fait leur richesse et leur profondeur…

Vous pouvez retrouver la diversité des personnalités invitées à évoquer "leur Proust" dans l'émission Un été avec Proust de Laura El Makki sur ce lien.

Jean-Yves Tadié

Jean-Yves Tadié, biographe de Proust, a participé à l’émission Un été avec Proust de Laura El Makki sur France Inter et nous livre beaucoup de clefs pour comprendre la lecture de cet auteur. En particulier, cette notion que sa littérature se tient au cœur même du récit, au-delà de toute réalité.

Jean-Yves Tadié :

Proust crée chez son lecteur un besoin irrépressible de s’exprimer. De même qu’il était un admirable auditeur de musique et de conversation, cet homme qui savait tellement écouter, c’est comme s’il nous écoutait encore. Il a ce génie de nous avoir compris à l'avance, de savoir mieux que nous ce que nous éprouvons.

Jean-Yves Tadié est également l’invité de Stéphanie Duncan dans l’émission Autant en emporte l’Histoire, ce dimanche 21 janvier, dans 1915, une journée dans la vie de Marcel Proust, une fiction de Christine Spianti, réalisée par Hélène Bizieau.

Dans cette fiction, Clément Hervieu-Léger prête sa voix à Marcel Proust et Claire de la Rüe du Can à Céleste Albaret, la servante qui s’occupera de lui jusqu’à sa mort. Pour savourer un court instant les voix de ces deux comédiens, tous deux sociétaires de la Comédie-Française, écoutez ceci, comme un savoureux petit avant-goût, une madeleine ?

Écouter

Claude Hagège

Claude Hagège est l'invité de Laura El Makki dans l’émission On n’a pas fini d’en lire et nous fait partager la somme considérable de ses découvertes autour de l'œuvre monumentale, À la recherche du temps perdu. Pour ce linguiste passionné, l’œuvre de Proust est un véritable trésor et la complexité du style de l'auteur est à la dimension de l'intériorité appelée par la lecture des pages.

Claude Hagège

La phrase proustienne épouse les volutes de l’âme, les circonvolutions du temps…

Mireille Naturel

En 2012, dans Downtown, Colin et Mauduit invitent Mireille Naturel à l’occasion des 90 ans de la disparition de l’écrivain.

Secrétaire générale de l’association des Amis de Marcel Proust, Mireille Naturel présente son ouvrage Marcel Proust- L'Arche et la Colombe, co-écrit avec Patricia Mante-Proust et paru aux éditions Michel Lafon.

Mireille Naturel évoque un Marcel Proust plein d’autodérision et de causticité, redoutable dans les portraits de ses personnages. Elle recommande la lecture du texte Sur la lecture et justement, dans son émission, Ça peut pas faire de mal, Guillaume Gallienne, nous propose ce texte… régalez-vous !

Mireille Naturel

Proust est un écrivain singulier, très original aussi dans son mode de vie, il a créé un univers dans lequel on entre ou on n’entre pas.

Jean-Claude Carrière

Début juillet 2017, avant le départ en vacances d'été, des conseils de lecture de personnalités, dans Chassé / Croisé avec Jean-Claude Carrière : “Lire et relire Proust, mais pas avant 40 ans !”

Quelques instants agréables avec l’auteur Jean-Claude Carrière pour évoquer la lecture de Proust, et son conseil inclus dans le titre de l’émission, il le justifie ainsi :

…Parce qu’il faut déjà avoir dans sa vie, un sentiment de ce qu’on appelle la durée des choses, un derrière soi, quelque chose que l’on traîne et qui s’appelle un passé.

Pour en savoir plus encore et encore

Et si vous décidez d'entrer dans l'œuvre de Marcel Proust, pour vous guider sur ce beau chemin, n’hésitez pas à consulter le site Gallica qui offre la consultation des cahiers d'écolier sur lesquels l'auteur a écrit son roman. Ces documents sont des témoins exceptionnels du processus de la création littéraire chez un des plus grands écrivains du XXe siècle (La BnF, Bibliothèque nationale de France, rassemble le patrimoine documentaire national, le conserve et le fait connaître. Ses collections sont uniques au monde et sa bibliothèque numérique, Gallica, permet aujourd’hui de consulter plus de deux millions de documents).

Les éditions Thélème proposent des textes classiques et contemporains en version sonore, en audio book, lus par de grands acteurs. Promouvoir la lecture à voix haute, partager une intimité avec un auteur et faire résonner les mots dans leur dimension vivante et moderne, tout cela est rendu possible par le talents des acteurs.