Après s'être intéressée aux enfants surdoués et aux millénials, perdus dans le monde du travail, c'est la passion amoureuse, adultérine et son feu qui ravagent tout autour de lui qui est au centre de cet ouvrage. "Feu" (Fayard) est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter

On pourrait croire qu'ils sont trois dans cette relation aux variations sur un thème connu la femme, son mari, son amant. Mais ils sont quatre, car Clément, l'amant donc, a son bouvier, son chien de 60 kilos, et on verra que son poids est important. Il l'appelle papa. Sa vie à Clément, c'est dit-il, Tinder, Croquette et France Inter. 'les femmes ne savent pas que je suis quasi mort'. Tu parles d'un séducteur. Et pourtant, la passion, Laure la veut, malgré le risque qu'elle a de perdre sa famille. Et lui la craint alors qu'il n'a rien à perdre, si ce n'est sa solitude. Chacun parle à son tour dans ce livre qui leur donne la parole en alternance. Il est rare que le premier adjectif qui vienne en lisant un livre d'amour, c'est insolent.

Du mauvais côté de la laisse

Clément, l'amant solitaire a donc un chien. Et quand on est seul et qu'on a un chien, et bien on lui parle explique Maria Pourchet : "Quand on a un chien, on lui donne déjà un statut de plus en plus important. On en fait quelqu'un en fait. Et pour Clément, on inverse les rôles. C'est à dire qu'il prête à son chien un libre arbitre, que lui même n'est pas capable d'investir. Et donc, symptomatiquement, c'est son chien qui décide de la balade, c'est son chien qui décide des repas. C'était pour moi la meilleure façon d'exprimer sa démission."

L'amour est aveugle au reste du monde

"Une femme amoureuse n'a plus d'enfants, constate l'auteure, elle n'a plus de devoirs, plus de meilleurs amis. Il y a une faculté dans l'état amoureux à oublier d'appeler les gens, à oublier les anniversaires. Il y a quand même une forme extraordinaire de lâcher prise. Et le lâcher prise, ça peut entraîner la descente en roue libre. Le fait d'aimer, si on aime vraiment, c'est précisément une sonde jetée en soi même. J'ai toujours trouvé que les états amoureux étaient vraiment des occasions de lucidité."

Chacun des personnages parle à tour de rôle. Ce sont donc des chapitres alternés. Laure s'exprime à la troisième personne du singulier et s'adresse à elle même en disant tu et ensuite c'est Clément qui dit Je. Concrètement, comment ça se construit : "Je ne savais pas comment ça allait finir, mais je savais que je voulais ce dispositif là à tout prix. J'ai écrit tout Laure parce que Laure étant plus lyrique étant plus exaltée, étant en plus amoureuse, ça correspond à un état d'esprit. Cétait plus l'hiver. Ça correspond à certaines lectures chez moi. Il fallait que je relise de la poésie. Il fallait que je relise Annie Ernaux, que j'écoute certaines musiques. On était beaucoup plus dans le Stabat Mater de Pergolèse. Pour Clément, j'ai réécouté Fauve, PNL pour avoir un rythme de parole différent, j'ai relu certains livres d'Émile Ajar. J'ai écrit en été. Et ensuite j'ai recomposé mon puzzle. J'ai refait un découpage, et j'ai fait une ultime passe pour tout harmoniser de manière à ce que ce soit chronologiquement cohérent."