La deuxième carte blanche de la série Seine Libre, confiée à la danseuse étoile et chorégraphe Marie-Agnès Gillot, est à son image : chorégraphique et poétique, musicale et populaire.

Marie-Agnès Gillot © Julien Benhamou

Artiste singulière, douée d’une polyvalence étonnante, Marie-Agnès Gillot irradie dans des disciplines variées allant du ballet classique aux créations les plus novatrices.

Cette Seine Libre dansante sera lieu de rencontre entre Marie-Agnès Gillot et d’autres fortes personnalités : un récital-hommage à la culture libanaise en tête à tête avec le pianiste Simon Graichy, l’improvisation égyptienne et soudanaise mise en regard avec la direction d’orchestre très chorégraphique de Jean-Christophe Spinosi, la voix délicieusement rauque d’Arthur H associée au monde de la boxe de Souleymane Cissokho et une soirée au profit des Restos du Cœur…

Sans oublier la re-création de deux grandes pièces contemporaines du répertoire : Black over red (a short dialogue with Rothko) de Carolyn Carlson et Le Jeune Homme et la Mort, ballet iconique de Roland Petit sur un livret de Jean Cocteau.

Marie-Agnès Gillot / Julien Benhamou

Au programme :

14/10/19 - Danse-la, Chante là : Marie-Agnès Gillot invite ses amis chanteurs au profit des Restos du Cœur

Invitée régulière de la Soirée des Enfoirés, Marie-Agnès Gillot a souhaité que la première soirée de sa Seine Libre soit offerte aux Restos du Cœur. Avec Carla Bruni, Christophe Willem, Jenifer, Amel Bent, Slimane, JoeyStarr, Dani, Romain Brau… La soirée mêlera chansons et chorégraphies au profit de l’association préférée des Français. Autour d’une œuvre de Jean-Michel Othoniel : Pluie d’Or

22/11/19 - De Paris à Beyrouth : Marie-Agnès Gillot, Simon Ghraichy, Nada Kano

Très attachée à la culture et à l’art de vivre libanais, Marie-Agnès Gillot a souhaité consacrer une de ses soirées à La Seine Musicale au pont culturel qui relie Paris à Beyrouth. Pour fêter l’indépendance du Liban le 22 novembre, elle interprétera pour la première fois The Dress, un solo que la chorégraphe Nada Kano réadapte spécialement pour elle. Dans une seconde partie, elle rejoindra le pianiste Simon Ghraichy aux multiples racines (dont libanaises) pour une création autour du temps sur des partitions de Glass, Nyman, Gonzales, Szymanski…

13 et 14/03/20 - De Rothko à Cocteau : Marie-Agnès Gillot, Laurence Equilbey - Insula orchestra et Carolyn Carlson

Pour cette soirée exceptionnelle, Marie-Agnès Gillot se glisse dans les univers de Rothko et de Cocteau, et retrouve deux de ses chorégraphes de prédilection, Carolyn Carlson et Roland Petit. Aux côtés de Laurence Equilbey qui avait signé la dramaturgie de Sous apparence, la création de Marie-Agnès Gillot pour le Ballet de l’Opéra de Paris en 2012, cette Passacaille de Bach – sur laquelle Le Jeune Homme et la Mort de Roland Petit est dansée - s’annonce d’ores et déjà passionnante.

20/04/20 - La Boxeuse amoureuse : Marie-Agnès Gillot, Arthur H et Souleymane Cissokho

Sur une invitation de Marie-Agnès Gillot, Arthur H propose une soirée concert inédite. Parmi les promesses de la soirée, la chanson « La Boxeuse Amoureuse » - dont le clip a été vu plus de 3 millions de fois et dans lequel Marie-Agnès Gillot danse avec Roschdy Zem - aura une place toute particulière. Pour cette création scénique, c’est avec le boxeur Champion de France Souleymane Cissokho qu’elle combattra.

14/05/20 Chorégraphie d’Orchestre : Marie-Agnès Gillot, Ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi

Il est passionnant pour le spectateur de regarder un chef d’orchestre « danser » devant ses musiciens pour leur insuffler le tempo, les couleurs, le phrasé... Lors de cette soirée exceptionnelle la chorégraphie et la direction d’orchestre ne feront plus qu’unes avec un programme inspiré des plus grandes pages musicales de Claudio Monteverdi et de ses contemporains : Francesco Cavalli, Benedetto Ferrari, Giulio CacciI, mais également des musiques traditionnelles et contemporaines égyptienne et soudanaise. La confrontation d’univers apparemment lointains met en lumière leurs sources communes d’expression et de poésie. Les différents modes d’improvisations inhérentes à ces musiques sont autant de possibilités de connexions entre la danse et les musiques vocales et instrumentales.

20/06/20 - Faites de la Danse !

Une grande fête de la danse menée par Marie-Agnès Gillot, la veille de la fête de la musique ! Pour cette première année, toute La Seine Musicale sera investie : cours publics, performances, démonstrations, barre géante, du classique au folklore, du disco à la danse africaine... toutes les danses seront à l’honneur pour un marathon de danse s’adressant à tous, pour finir en beauté avec un karaoké suivi d’une disco party géante. Venez danser avec les meilleurs, vous confronter à des univers très différents et prolonger la nuit dans une ambiance de fête et de danse.

